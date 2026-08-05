社会

越南学生在亚洲数学竞技场国际总决赛中取得优异成绩

8月4日，2026年亚洲数学竞技场（AIMO）国际总决赛颁奖典礼在河内举行。这是AIMO国际总决赛首次在越南举办，吸引了来自22个国家和地区的约1300名选手参赛。

越南学生在亚洲数学竞技场国际总决赛中取得优异成绩。组委会供图
越南学生在亚洲数学竞技场国际总决赛中取得优异成绩。组委会供图

越通社河内——8月4日，2026年亚洲数学竞技场（AIMO）国际总决赛颁奖典礼在河内举行。这是AIMO国际总决赛首次在越南举办，吸引了来自22个国家和地区的约1300名选手参赛。

2026年亚洲数学竞技场（AIMO）国际总决赛8月2日至5日举行，其中正式比赛在黄梅星星学校进行，颁奖典礼在国家会议中心举行。

在参赛的22个国家和地区中，参赛人数最多的10个代表团分别来自巴西、加拿大、中国、中国香港、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚、菲律宾、乌兹别克斯坦和越南。

越南代表团有来自18个省市的205名学生获奖。其中河内获奖选手最多，为105名，其次是清化省（20名）、胡志明市（15名）和宣光省（14名）。越南也是2026年AIMO国际总决赛规模最大的代表团之一。

越南代表团荣获1项冠军称号、4项亚军一等奖、3项亚军二等奖、42枚金牌、83枚银牌、70枚铜牌和2项鼓励奖。乂安省邓泰梅初级中学七年级学生陈山河同学出色地夺得冠军称号。

与2025年相比，当时越南派出22名选手参加在日本举行的AIMO国际总决赛，22人全部获奖，今年获奖学生增加了183名。金牌增加32枚，银牌增加76枚，铜牌增加66枚，显示出越南代表团在该赛事中参赛规模和成绩的显著进步。

组委会评价称，参赛选手数量的大幅增长反映了越南学生对国际数学竞赛日益浓厚的兴趣，同时为他们在多元文化学术环境中磨练技艺、评估能力、锻炼胆识和积累经验创造了机会。

通过来自22个国家和地区的参赛学生、家长和教师之间的交流活动，该赛事有助于增进文化了解、培育友谊和促进年轻一代的融入精神。各国际代表团也有机会了解越南的历史、文化、美食，并体验部分旅游景点，从而推动了住宿、交通、餐饮、购物及相关旅游服务的需求。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #越南学生 #亚洲数学竞技场国际总决赛 #优异成绩 越南
关注 VietnamPlus

教育培训·国家革新使命

相关新闻

武装力量正在协助岘港市边境地区的雄山乡建设九年一贯制寄宿学校。图自越通社

岘港边境地区学生的“梦想学校”

岘港市正加快推进6所总投资超过1.5万亿越盾的边境乡中小学寄宿制学校的建设进度，预计在2026-2027学年伊始建成并投入投用，确保为近5000名少数民族子女提供就学场所。

更多

胡志明市接收47名被美国驱逐的越南公民。图自越通社

胡志明市接收47名被美国驱逐的越南公民

8月5日，胡志明市公安局出入境管理处表示，该市公安局工作组日前已配合有关职能部门，在河内内排国际机场口岸公安机关接收47名被美国遣返回国的越南公民。

石岸幼儿园项目位于茂石乡，投资额达145亿越盾，规模包括8间教室、校舍和厨房，目前已进入收尾阶段。图自越通社

抓紧完善校舍，改善困难地区教学条件

8月初，乂安省多个学校工地呈现一派紧张施工的景象。从山区到平原，数百间教室、多功能厅、图书馆、半寄宿食堂及辅助设施正赶在2026—2027学年开学前加紧完善。

FV医院医护团队对俄罗斯船员进行手术。图自越通社

越南医生深夜出海 成功救治疑似脑卒中俄罗斯船员

一名俄罗斯籍船员在集装箱船航行于国际航道途中突发一侧肢体瘫痪，疑似脑卒中。FV医院医护团队深夜紧急出动，航行40余海里，攀爬软梯登上航行中的货轮，在风浪颠簸、海况复杂的条件下，成功将患者安全转运回院，并最终使其转危为安。

K52搜寻队在亚邦（Ia Boòng）乡索尔（Sơr）村区域发现并收集了3具烈士遗骸。图自越通社

500个昼夜行动：不让任何一位英烈的牺牲被遗忘

8月4日，金瓯省和嘉莱省开展了多项富有意义的活动，旨在落实“全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜行动”。这些活动体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，表达对英烈的深切铭记，不让任何一位英烈的牺牲被遗忘。

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章。图自越通社

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章

8月4日，越南橙剂/二恶英受害者协会在河内举行国家主席授予的二等劳动勋章颁授仪式，并举办 “希望之旅” 文艺节目，以纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10－2026.8.10）并响应8·10橙剂受害者日。

附图。图自越通社

为少数民族儿童在幼升小前配备沟通技能与越南语基础

自2026-2027学年起，芹苴市8000多名少数民族儿童将在进入一年级前获得免费的越南语强化学习。该项目预计总经费超42亿越盾，均来自国家预算，旨在帮助孩子们克服语言障碍，助力缩小教育获取方面的差距，为学生从入学最初几年起顺利融入并有效学习奠定基础。

滨城—仙泉地铁1号线。图自越通社

胡志明市发放公共交通卡

自8月4日起，胡志明市公共交通管理中心启动公共交通卡的注册和发行工作，持卡者可享受地铁1号线（滨城—仙泉）和公交车票价减免政策。获发卡的对象包括：革命有功人员、残疾人、60岁以上的老年人、6岁以下儿童。

富寿省木州县Pom Coọng村。图自越通社

从完善组织机构到加快实施国家目标计划

在完成组织机构调整、健全配套机制和落实各项准备工作后，富寿省正加快推进2026—2030年国家目标计划，由准备阶段转入全面实施阶段。但资金保障、公共投资资金拨付进度和基层组织实施能力仍是亟待破解的难题。

河内构建百年愿景的文化空间

河内构建百年愿景的文化空间

《越南首都河内百年愿景总体规划》把文化确立为贯穿始终的核心价值，是河内可持续发展战略的内生资源、软实力及重要动力。

1300名学生角逐2026亚洲国际数学奥林匹克总决赛 图自越通社

1300名学生角逐2026亚洲国际数学奥林匹克总决赛

8月2日，2026年亚洲国际数学奥林匹克（Asian International Mathematical Olympiad，AIMO）总决赛在河内拉开帷幕，吸引来自22个国家和地区的约1300名学生参赛。这是越南首次承办该项赛事的国际总决赛。