阿根廷媒体：越南高新技术材料行业“磁吸”外资

越通社布宜诺斯艾利斯—— 阿根廷主流媒体《Infobae》8 月 4 日报道，越南继续巩固其作为外商投资极具吸引力目的地的地位，尤其是在高新技术和高附加值制造领域。



据越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，阿根廷知名媒体《Infobae》指出，韩国 LG 集团决定通过在海防市投产一条新生产线，扩大其在越南的高新技术材料生产业务。新工厂将生产抗菌防霉材料，以满足民用、医疗和工业领域日益增长的需求。该海防基地年产能为 2000 吨，使 LG 全球先进材料的总产能提升至每年 6500 吨。



报道认为，LG 选择越南扩大生产，反映出在全球供应链重组背景下，东南亚国家对寻找新投资目的地的跨国集团具有日益强大的吸引力。从越南出发，LG 将向欧洲、北美、中国、印度和东南亚等多个主要市场供应产品。



《Infobae》指出，在越南扩大投资是 LG 发展先进材料领域战略的一部分，旨在满足大众对社区健康、食品安全和可持续发展等领域日益增长的需求。（完）





越通社