经济

落实第10号决议：河内打造高质量外资投资生态体系

落实越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10号决议（10-NQ/TW），河内市正持续优化营商环境，完善基础设施，深化行政改革，构建公开透明、现代高效的投资生态体系，着力吸引高质量外资，为首都实现快速、绿色、可持续发展注入新动能。

河内市人民委员会主席武大胜发表讲话 图自越通社
河内市人民委员会主席武大胜发表讲话 图自越通社

越通社河内——落实越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10号决议（10-NQ/TW），河内市正持续优化营商环境，完善基础设施，深化行政改革，构建公开透明、现代高效的投资生态体系，着力吸引高质量外资，为首都实现快速、绿色、可持续发展注入新动能。

河内市明确将外资经济作为增长的重要动力，推动招商引资由“重数量”向“重质量”转变，重点吸引高科技、创新型、高附加值项目，推动绿色发展、循环经济，并加强外资企业与本土企业协同发展。

近年来，河内不断推进数字化政务和行政审批改革。在市公共行政服务中心，大部分企业手续实现线上受理和办理，审批流程公开透明、办理进度可在线查询。同时，市政府持续加强与企业沟通对话，及时解决投资、土地、建设、规划及基础设施等方面存在的问题。

在2026年《首都河内总体规划百年愿景》发布暨投资促进会议上，多家外资企业表示，河内持续改善投资环境、主动倾听企业诉求、及时解决困难，为企业长期投资增强了信心。企业认为，河内清晰的发展战略、创新驱动和可持续发展理念，将进一步提升首都对全球战略资本的吸引力。

住友商事全球城市开发战略事业部总经理滨本学（Manabu Hamamoto）表示，外资企业期待的不仅是优惠政策，更重要的是稳定透明的投资环境、明确的发展愿景以及开放高效的政企沟通机制，这将有助于企业安心扩大长期投资。

河内市人民委员会副主席杜英俊表示，目前已有来自117个国家和地区的企业在河内投资。2025年，全市吸引外资42.9亿美元，位居全国前列；2026年以来累计吸引外资近33.9亿美元，完成全年目标的约75.3%。

未来，河内将继续完善制度建设，优化投资环境，推进交通、数字基础设施、高科技园区等重点项目建设，加快发展高素质人才、科技创新生态、研发中心及现代化生活环境，打造国际投资和创新创业的重要目的地。

在全球产业链持续重构背景下，河内将优先吸引战略交通基础设施、TOD城市开发、高科技、半导体、人工智能、数据中心、新一代工业园区、智慧物流、清洁能源、循环经济、文化产业、旅游、医疗和高质量教育等领域投资。

河内市人民委员会主席武大胜强调，河内坚持以高质量、创新和可持续发展为导向，不以牺牲环境、文化和生活品质换取经济增长，优先支持科技含量高、资源利用效率高、能够带动产业链和技术扩散的项目，希望与具有长期战略眼光、现代治理能力和社会责任感的投资者共同发展。

越南外商投资企业协会（VAFIE）副主席阮文全认为，河内的发展理念已发生明显转变，符合中央增长模式转型的要求，目前已具备承接高质量外资项目、深化与世界领先跨国企业战略合作的条件。

随着第10号决议不断落地实施，河内正通过完善制度、优化环境、提升基础设施和创新能力，持续增强对新一代外资的吸引力，为推动创新发展、提高劳动生产率和建设绿色、智慧、现代化首都奠定坚实基础。（完）

越通社
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