前7月全国进出口税收收入增长近19%

越通社河内——越南海关局5日发布的报告称，今年前7个月来自进出口活动的国家预算收入达309.994万亿越盾，达预算计划（451万亿越盾）的68.7%，同比增长18.7%。



前7个月全国货物进出口总额达6595.8亿美元，同比增长28.1%。其中，出口额达3195.3亿美元，增长21.7%；进口额达3400.5亿美元，同比增长34.8%。初步数据显示，7月份货物贸易逆差为35.9亿美元。2026年前7个月货物贸易逆差累计达205.2亿美元。



海关局还表示，在反走私和商业欺诈方面，7月份跨境走私、商业欺诈及非法运输货物案件比上月减少492起，但比2025年同期有所增加。



在今年最后几个月，海关局局长阮文寿要求各部门行业继续实施贸易便利化措施，进一步精简和简化行政手续，完成各项精简行政手续及营商条件的方案。



此外，基于数字数据平台和应用人工智能、大数据分析等先进技术，建设智能、现代化的海关系统，重点成功推进实施数字海关的信息技术系统、“扩展国家单一站式及连接东盟单一窗口机制（第三阶段）”项目等。（完）

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