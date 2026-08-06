科技

信任成为现代网络安全面临的最大挑战之一

越南国家网络安全协会（NCA）与越南互联网协会（VIA）、越南网络安全股份公司（VSEC）及多家合作伙伴，于8月5日在河内联合举行主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动，旨在探讨数字化时代人类与人工智能（AI）在安全系统中的关系。

主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动8月5日在河内举行。图自baodautu.vn
主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动8月5日在河内举行。图自baodautu.vn

越通社河内——为响应越南网络安全日（8月6日），越南国家网络安全协会（NCA）与越南互联网协会（VIA）、越南网络安全股份公司（VSEC）及多家合作伙伴，于8月5日在河内联合举行主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动，旨在探讨数字化时代人类与人工智能（AI）在安全系统中的关系。这是一个社区论坛，研究人员和专家在此分享实践研究，探讨新趋势，共同寻找网络安全领域挑战的解决方案。

网络安全生态系统的可持续发展

VSEC董事长张德亮表示，BSides Hanoi 2026被打造为一个连接越南与国际安全社区的平台，鼓励知识共享，推动网络安全生态系统可持续发展。

越南国家网络安全协会副秘书长兼办公室主任武维贤强调，技术尤其是人工智能正日新月异。为构建安全的越南网络空间，需要社区、专家及科技企业的共同参与。国家网络安全协会将在建设与发展安全自主的越南网络安全产业中发挥政府、科技企业、专家与社区之间桥梁作用。

本届BSides涵盖多个议题，包括区块链安全、高级持续性威胁（APT）活动、恶意代码分析、 AI在研究与防御中的应用等，反映了正在重塑现代网络安全格局的关键趋势。

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VSEC董事长张德亮发表讲话。图自越通社

网络安全未来图景

国内外专家在本届论坛上作了六项研究勾勒出网络安全未来的整体图景：技术不断拓展新的可能性，但人类、专业思维以及知识共享仍是构建防御能力的基础。

BSides Hanoi 2026的多项研究一致认为：技术可以改变网络安全的构建与运行方式，但无法取代人类在评估、验证和做出决策中的核心作用。

在人工智能不断改变攻击方式与防御体系的背景下，构建开放的社区、促进研究与知识共享变得尤为重要。这也是BSides Hanoi所追求的价值：有助于连接越南安全社区与国际专家网络，为新研究的传播和社区共同发展奠定基础。

BSides是一个非营利的社区网络安全活动系列， 2009年成立于美国拉斯维加斯。BSides Hanoi于2025年10月首次落地越南，旨在打造一个开放、务实、以社区为核心的知识共享空间。 （完）

越通社
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