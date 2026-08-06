黎明兴总理：网络安全必须做到“维护系统”与“保护人员”紧密结合

越通社河内——越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任黎明兴6日上午在河内出席越南网络安全日（2024年8月6日—2026年8月6日）纪念仪式。该活动由国家网络安全指导委员会与公安部联合举办，主题为“共建以人为本、温暖有度的网络空间”。



黎明兴总理在致开幕词时指出，自2024年起，政府总理已决定将每年8月6日定为“越南网络安全日”。这是一项重大决定，体现了党和国家对国家这一关键领域的高度重视；同时也是动员整个政治体系、企业界及广大民众共同构建安全、健康、可靠、以人为本的网络空间，弘扬安全数字文化，并提升全社会在维护国家网络主权以及保障网络空间中民众和企业合法权益方面的意识、责任感与技能的重要契机。



黎明兴总理强调，在以越共中央总书记、国家主席苏林为首的越共中央委员会、政治局、书记处的领导下，在政府和政府总理的指导与调控下，在各级党委、政府、企业及广大民众的积极参与下，维护网络安全、信息保密及数据安全工作取得了许多重要而全面的成果。



全社会对网络安全地位、作用与重要性的认识不断提高；法律体系逐步完善。对国家机关重要信息系统及国家网络空间的应对与防护能力得到增强。国际合作大力推进并不断拓展，为提高越南在国际舞台上的地位和声誉作出了贡献。



黎明兴总理明确指出，国家正步入科学技术、创新驱动与数字化转型蓬勃发展的时代，将此确定为提高劳动生产率和国家经济竞争力的主要动力，助力实现经济两位数增长目标。



为满足数字时代国家发展的要求，黎明兴总理要求整个政治体系及社会各界集中力量抓好五项重点任务，一是网络安全必须做到“维护系统”与“保护人员”紧密结合、同步推进，以保障人民的安全与幸福作为各项政策的最高衡量标准； 二是各部委、各地方必须切实发挥引导和创造作用； 三是网络安全专责力量必须坚守“钢铁屏障”作用，坚决捍卫国家数字主权，推动工作方式从被动应对向主动预防转变； 四是科技、电信及金融企业界必须明确同行使命，勇于承担社会责任； 五是每一民众需主动掌握数字技能，提升自我保护意识与能力，文明上网，成为参与维护网络安全的“主动数字屏障”。



黎明兴总理希望，“越南网络安全日”不仅限于一个纪念活动，而要成为整个政治体系和全社会关于坚决构建安全、可靠与以人为本的网络空间的强烈信号与行动承诺。



越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任黎明兴出席越南网络安全日纪念仪式。图自越通社

本着这一精神，政府总理正式启动2026年“越南网络安全日”系列活动，其行动目标为：构建以人为本网络空间——致力于国家安全——致力于一个富强、繁荣、文明与幸福的越南。



值此机会，黎明兴总理与各位代表及学生代表共同举行了“越南网络安全日”响应仪式。（完）