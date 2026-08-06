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越南-泰国全面战略伙伴关系继续稳健发展

越南和泰国于1976年8月6日正式建立外交关系。从此至今，两国合作关系在广度和深度上都得到了迅速发展。

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越通社
#越泰关系 #全面战略伙伴关系 泰国 越南
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越南驻泰国大使馆、总领事馆工作人员及旅泰越南侨胞在乌隆国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

推动越泰全面战略伙伴关系走深走实

应越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。

越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

议会合作是越泰全面战略伙伴关系中的重要支柱

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚。图自越通社

泰国驻越南大使：进一步深化越泰经贸与投资合作

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

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越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

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2026年“越南光荣”表彰会共表彰13个先进典型，其中包括8个先进集体和5名先进个人。他们中有勇攀科技高峰的科学家、仁心仁术的医务工作者、开拓创新的企业家，有守护国家安宁的武装力量官兵，也有外交、文化、教育等领域的杰出代表，以及来自全国各地的优秀劳动者。

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

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据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

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根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

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据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

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