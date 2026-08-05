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科技外交助力塑造国家发展新动能

在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部8月5日下午召开了“科技外交助力塑造国家发展新动能”会议。

参会代表合影。图自越通社
参会代表合影。图自越通社

越通社河内——在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部8月5日下午召开了“科技外交助力塑造国家发展新动能”会议。

越南外交部长黎怀忠在会上致开幕词时强调，科技外交和创新正成为服务国家发展的外交工作中的重要支柱，为提升科技与创新能力开新道路并营造有利国际环境；推动掌握战略技术，维护科技安全，并提升国家在新科技秩序中的地位。

黎怀忠同时介绍了越南科技外交近年来所取得的显著成果，即构建并深化与各合作伙伴之间科技合作内涵；加强国际科技企业、科研机构、高等院校和投资基金与越南之间的沟通协作，为研发、人才培养和科技投资等领域创造更多合作机遇；支持地方、企业、科研机构和高等院校寻找合作伙伴，拓展合作网络并参与全球科技价值链。此外，深化海外越南知识分子和专家之间联系，逐步形成能够对国家科技发展和创新事业献智献力的越南知识分子网络。

黎怀忠强调，当前的重点任务不仅在于争取更多合作机会或签署更多合作协议，更重要的是要准确把握国家发展需求，选择合适的合作伙伴、技术和合作模式，将国际合作承诺转化为国家经济发展的内生动力。

越共中央政治局委员、公安部长、中央关于科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任梁三光大将在会上发表总结性讲话时强调，科技外交工作必须推动思维方式和实施方法转变。未来阶段，必须在新时代科技外交统一认识，由以争取资金援助为主转向促进越南与合作伙伴之间互利共赢的合作；推动工作重心由吸引投资资金转向引进知识、技术，必须制定高层共识和协议的具体落实方案，确保目标明确、成果可量化、产出可检验。

梁三光强调，科技外交是整个政治体系的共同责任。越南外交部、越南驻外代表机构及各合作促进机构承担着寻找合作伙伴、搭建合作平台和推动国际合作的重要职责；各科研院所、高等院校和企业应主动加强人才培养和能力建设，直接开展技术研发，掌握并推动科技成果产业化。只有这些关键环节协同联动、形成合力，科技外交才能真正转化为推动国家发展的强劲动力。（完）

越通社
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