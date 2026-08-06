让数字技术渗透边境地区每一个村落

越通社奠边省——为贯彻落实越共中央政治局2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，奠边省边防部队指挥部推出了“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式。
该模式有效提升了边防部队数字化转型水平，同时推动“数字扫盲”运动深入边境地区，逐步缩小数字鸿沟，提高边境群众的数字技能。
立足实际需求
当前，数字化转型正全面深入推进。然而，边境地区仍面临信息基础设施薄弱、数字技能不足等诸多困难。不少群众在使用在线公共服务、电子身份认证、无现金支付以及网络安全防护时仍存在困难。
基于这一实际情况，奠边省边防部队指挥部政治处群众工作助理邝英军创建了“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式，旨在提升干部战士数字素养与技能，同时推动数字技术更广泛地惠及边境地区群众。
邝英军透露，该模式自2025年底实施以来，现已推广至奠边省边防部队19个团支部。各单位还建立团员数据库，打造“数字团支部”、“数字档案”、“数字图书馆”，应用二维码开展普法教育工作，在执行管理任务过程中积极利用官方社交媒体平台等。
让数字技术穿透每一个村寨角落
那夷（Nà Hỳ）是越南奠边省的一个边境乡，是8个民族聚居地，其中赫蒙族人口约占总人口的89%。为让数字技术更加贴近群众，南如（Nậm Nhừ）边防哨所成立了数字宣传小组，定期深入各村寨，指导群众安装和使用电子身份认证生态系统VneID，注册电子邮箱，扫描二维码和使用在线公共服务和各类基础数字平台。
南如边防哨所政治员杜春田少校介绍，与过去仅通过村民会议开展宣传不同，如今该单位已将图表新闻（Infographic）、AI视频和二维码相结合，更加直观、高效地传播政策法规和相关信息。特别是，不少宣传产品还融入了赫蒙语内容，方便赫蒙族群众理解和使用。制作完成后，这些AI视频和图表新闻被发布在南如边防哨所和那夷乡的官方脸书（Facebook）主页上，并印制成宣传单发放到各个村寨。此举有效提升了群众的执法意识和数字技能，同时增强了宣传工作的覆盖面和实效性。
奠边省团省委副书记卢春幸指出，“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式已取得显著成效。边防部队100%的共青团员和妇女协会会员数字技能有所提高；相关数据实现标准化管理，共青团工作业务办理时间缩短30%至50%；数千名边境地区群众获得数字服务应用指导和支持。该模式还有助于加强网络空间党思想基础的宣传与保护工作，充分发挥青年在贯彻落实第57-NQ/TW号决议中的积极作用等。
通过一系列切合实际的举措，该模式让数字化转型更加贴近边境地区群众，有效提升了群众数字技能，改善了群众生活质量，为在数字时代建设更加稳固、安全的边境地区奠定了坚实基础等。（完）
数字技术赋能联合国维和行动 提升平民与维和人员保护能力
“利用数字技术和人工智能保护平民、保障维和人员安全并提升国际维和任务执行能力”国际研讨会7月28日在河内举行。会议由越南国防部越南维和局主办，在联合国妇女署和加拿大军事培训合作计划的技术与资金支持下举办。