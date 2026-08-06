让数字技术渗透边境地区每一个村落

越通社奠边省——为贯彻落实越共中央政治局2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，奠边省边防部队指挥部推出了“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式。



该模式有效提升了边防部队数字化转型水平，同时推动“数字扫盲”运动深入边境地区，逐步缩小数字鸿沟，提高边境群众的数字技能。



立足实际需求



当前，数字化转型正全面深入推进。然而，边境地区仍面临信息基础设施薄弱、数字技能不足等诸多困难。不少群众在使用在线公共服务、电子身份认证、无现金支付以及网络安全防护时仍存在困难。



基于这一实际情况，奠边省边防部队指挥部政治处群众工作助理邝英军创建了“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式，旨在提升干部战士数字素养与技能，同时推动数字技术更广泛地惠及边境地区群众。



邝英军透露，该模式自2025年底实施以来，现已推广至奠边省边防部队19个团支部。各单位还建立团员数据库，打造“数字团支部”、“数字档案”、“数字图书馆”，应用二维码开展普法教育工作，在执行管理任务过程中积极利用官方社交媒体平台等。



南如边防哨所制定AI视频，以更加直观、高效地传播政策法规和相关信息。图自越通社

让数字技术穿透每一个村寨角落



那夷（Nà Hỳ）是越南奠边省的一个边境乡，是8个民族聚居地，其中赫蒙族人口约占总人口的89%。为让数字技术更加贴近群众，南如（Nậm Nhừ）边防哨所成立了数字宣传小组，定期深入各村寨，指导群众安装和使用电子身份认证生态系统VneID，注册电子邮箱，扫描二维码和使用在线公共服务和各类基础数字平台。



南如边防哨所政治员杜春田少校介绍，与过去仅通过村民会议开展宣传不同，如今该单位已将图表新闻（Infographic）、AI视频和二维码相结合，更加直观、高效地传播政策法规和相关信息。特别是，不少宣传产品还融入了赫蒙语内容，方便赫蒙族群众理解和使用。制作完成后，这些AI视频和图表新闻被发布在南如边防哨所和那夷乡的官方脸书（Facebook）主页上，并印制成宣传单发放到各个村寨。此举有效提升了群众的执法意识和数字技能，同时增强了宣传工作的覆盖面和实效性。



奠边省团省委副书记卢春幸指出，“绿色军衔战士助力数字化转型提速”模式已取得显著成效。边防部队100%的共青团员和妇女协会会员数字技能有所提高；相关数据实现标准化管理，共青团工作业务办理时间缩短30%至50%；数千名边境地区群众获得数字服务应用指导和支持。该模式还有助于加强网络空间党思想基础的宣传与保护工作，充分发挥青年在贯彻落实第57-NQ/TW号决议中的积极作用等。



通过一系列切合实际的举措，该模式让数字化转型更加贴近边境地区群众，有效提升了群众数字技能，改善了群众生活质量，为在数字时代建设更加稳固、安全的边境地区奠定了坚实基础等。（完）

