越通社万象——越通社驻老挝记者报道，8月5日下午，越南社会科学翰林院（VASS）与老挝国家政治与行政学院（NAPPA）科学合作谅解备忘录（2026—2030年）签署仪式在老挝首都万象举行。



越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院签署2026—2030年阶段科学合作谅解备忘录是一项具有深远战略意义的政治和科学活动，旨实将两党、两国各项路线、决议和主张进一步具体化。



在当前地区和国际形势错综复杂的背景下，越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院开展社会科学和政治理论合作，将为两国制定经济社会发展政策和战略提供坚实的理论依据和科学数据支撑。此举同时也助力进一步深化两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系。



越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院科学合作谅解备忘录（2026—2030年）明确了科学研究与政策咨询、人才培养与队伍建设、专业知识交流与国际合作、数据共享与数字化转型四个重点合作领域。



双方一致同意通过年度具体计划落实备忘录。双方领导强调，将坚定推动各项合作内容真正落地见效，对两国国家捍卫、建设和发展事业作出积极贡献。（完）





越通社