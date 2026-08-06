科技

越老深化科技合作

越通社驻老挝记者报道，8月5日下午，越南社会科学翰林院（VASS）与老挝国家政治与行政学院（NAPPA）科学合作谅解备忘录（2026—2030年）签署仪式在老挝首都万象举行。

越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院科学合作谅解备忘录（2026—2030年）签署仪式在老挝首都万象举行。图自越通社
越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院科学合作谅解备忘录（2026—2030年）签署仪式在老挝首都万象举行。图自越通社

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，8月5日下午，越南社会科学翰林院（VASS）与老挝国家政治与行政学院（NAPPA）科学合作谅解备忘录（2026—2030年）签署仪式在老挝首都万象举行。

越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院签署2026—2030年阶段科学合作谅解备忘录是一项具有深远战略意义的政治和科学活动，旨实将两党、两国各项路线、决议和主张进一步具体化。

在当前地区和国际形势错综复杂的背景下，越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院开展社会科学和政治理论合作，将为两国制定经济社会发展政策和战略提供坚实的理论依据和科学数据支撑。此举同时也助力进一步深化两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系。

越南社会科学翰林院与老挝国家政治与行政学院科学合作谅解备忘录（2026—2030年）明确了科学研究与政策咨询、人才培养与队伍建设、专业知识交流与国际合作、数据共享与数字化转型四个重点合作领域。

双方一致同意通过年度具体计划落实备忘录。双方领导强调，将坚定推动各项合作内容真正落地见效，对两国国家捍卫、建设和发展事业作出积极贡献。（完）

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团举行工作会谈。图自越通社

越老加强理论与政治合作

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团8月4日下午在老挝首都万象举行工作会谈，就两党理论研讨会组织计划及今后合作方向进行交换意见。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #越老 #越南 #老挝 #科技合作 #老挝国家政治与行政学院 #社会科学翰林院 老挝
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

数字化转型

相关新闻

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团举行工作会谈。图自越通社

越老加强理论与政治合作

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团8月4日下午在老挝首都万象举行工作会谈，就两党理论研讨会组织计划及今后合作方向进行交换意见。

老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘上将为越南人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式。图自越通社

越老推动国防领域全面合作

越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率越南人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。

更多

主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动8月5日在河内举行。图自baodautu.vn

信任成为现代网络安全面临的最大挑战之一

越南国家网络安全协会（NCA）与越南互联网协会（VIA）、越南网络安全股份公司（VSEC）及多家合作伙伴，于8月5日在河内联合举行主题为“No Human”的BSides Hanoi 2026活动，旨在探讨数字化时代人类与人工智能（AI）在安全系统中的关系。

参加2026年亚洲科学夏令营的越南代表团。图自越通社

ASC 2026：为越南年轻一代点燃科学热情

据越通社驻香港记者报道，2026年亚洲科学夏令营8月4日在中国香港特别行政区举行。各位演讲嘉宾在夏令营分享了各项研究成果，揭示了正在开展的项目及各专业领域的前景。每场分享会后，青年代表都有机会与各位科学家交流并答疑解惑。

与会代表参观 2026 年海防创新创业节（Techfest Haiphong 2026）科技产品展。图自越通社

海防市与韩国推动技术转移与企业支持领域国际合作

8月4日下午，海防市科学技术局与韩国科学技术研究院（KIST）联合举办题为“KIST—海防技术桥梁：从研究到实际应用”的科学研讨会。这是海防市企业接触新技术解决方案、扩大国际合作并逐步提升创新能力的契机。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

得于乡公共行政服务中心。图自越通社

破解技术壁垒 推动边境地区数字化转型走深走实

得于乡公共行政服务中心正逐步发挥出切实效果。以人民为中心，以干部队伍的协同与敬业为破解技术壁垒，推动数字化转型走深向实，也为建设更加高效、透明的边境地区行政体系奠定了基础。

越南政府副总理阮文胜与泛欧证券交易所总经理勒内·范弗莱尔肯交换意见。图自越通社

荷兰愿助越南深度融入国际金融市场

据越通社驻欧洲记者报道，7月31日，越南政府副总理阮文胜到访并与泛欧证券交易所(Euronext)及荷兰金融市场管理局（AFM）领导举行工作会谈。

泰平种子集团股份公司应用科技开展高产优质农作物新品种研发。图自越通社

以具体行动将第57号决议落到实处

越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议实施了超过一年半，所提出的要求已不再停留在完善主张、机制和政策层面，而是将各项大方向带入现实生活。

迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即。图自Vietnam+

迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即

越南电信局副局长阮英刚7月31日在越南科学技术部例行新闻发布会上表示，越南将及早把握机遇，主动部署6G技术，确保其符合国内实际条件与发展需求。迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即

新闻发布会现场。图自Vietnam+

越南完善体制 为全面推进数字化转型奠定基础

在越南科技部于7月31日在河内举行的2026年7月例行新闻发布会上，国家数字化转型局副局长黎英俊表示，2026年7月是国家数字化转型进程中的特别重要时刻，《数字化转型法》于7月1日正式生效。

阮明哲博士。图：越通社发

投资核心能力——提升越南半导体产业竞争力之路

越澳创新网络学术负责人，同时担任Archer Materials（澳大利亚）研究工程师的阮明哲博士在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，如果仅靠进口技术或参与简单代工，越南将很难提升在全球价值链中的地位。

附图。图自互联网

人工智能对越南经济增长的影响

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

2026年嘉莱量子年正式开幕。图自越通社

2026年嘉莱量子年正式开幕

嘉莱省人民委员会与国家创新中心（NIC）、越南量子科技创新与专家网络（VNQuantum）在归仁坊联合举行2026年嘉莱量子年开幕式暨以“时机已至——时代信号”（Sign of the Times）为主题的国际社会目标量子计算黑客松大赛总结仪式。

越南商品正逐步通过电子商务平台进入国际市场。图自Vietnam+

河内试点开展数字消费与电子商务保护模式

根据《河内市数字消费与电子商务保护模式试点方案》，到2028年，河内市力争实现500个主体参与或接入该模式，1000种产品在数字展区或关联栏目中公开展示，至少80%的产品具有可追溯性或相应标识码，100%的参与主体接受强制信息公开指导等目标。