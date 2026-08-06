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《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式在河内举行

8月5日下午，越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部在河内联合举行《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式。该套文选共24卷，以西班牙文出版，值此古巴革命卓越领导人，越南党、国家和人民的伟大朋友、忠诚同志——菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）之际推出。

越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部领导向古巴代表赠送《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》。图自越通社
越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部领导向古巴代表赠送《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》。图自越通社

越通社河内——8月5日下午，越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部在河内联合举行《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式。该套文选共24卷，以西班牙文出版，值此古巴革命卓越领导人，越南党、国家和人民的伟大朋友、忠诚同志——菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）之际推出。

该套文选收录了菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令在其波澜壮阔、坚持不懈的革命生涯中发表的重要讲话、署名文章、采访问答以及其他重要文件，并按历史发展阶段编排。全套丛书共近1.5万页，分为四大部分，对应古巴革命发展的不同历史阶段以及菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令的革命生涯。

丛书中的前23卷集中体现了菲德尔·卡斯特罗·鲁斯关于民族独立与社会主义相统一、人民主体作用、国际团结精神以及建设一个和平、公正、可持续发展世界的坚定思想。第24卷为整套丛书的综合目录，旨在对全套文献进行系统梳理，为读者查阅、研究和深入发掘丛书价值提供便利。

出版《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》具有深远的政治、文化和外交意义。这套丛书是极具价值的档案文献，为研究人员、教育培训机构、越古两国人民以及世界各国读者深入了解菲德尔·卡斯特罗·鲁斯的生平、革命事业和思想及其对古巴革命、世界革命运动以及越古特殊友谊所作出的巨大贡献提供重要参考。

在西班牙文版的基础上，越南真理国家政治出版社将继续与菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心配合开展该套丛书英文版和越文版的编辑出版工作，为广大越南和国际人民更全面地了解菲德尔·卡斯特罗·鲁斯的宝贵思想遗产创造条件。

《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》西班牙文版首版在越南出版是越南党、国家和人民给予古巴的一项崇高而珍贵的情谊。这也是英雄的越南民族向菲德尔表达的一份意义非凡的敬意。菲德尔始终对越南怀有深厚的敬佩之情，并全力支持越南民族解放、国家统一和社会主义建设事业。

古巴驻越大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯

古巴驻越大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）在发布会上致辞时强调，《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》西班牙文版首版在越南出版是越南党、国家和人民给予古巴的一项崇高而珍贵的情谊。这也是英雄的越南民族向菲德尔表达的一份意义非凡的敬意。菲德尔始终对越南怀有深厚的敬佩之情，并全力支持越南民族解放、国家统一和社会主义建设事业。（完）

越通社
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