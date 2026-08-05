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越南国会主席陈青敏与泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰举行会谈

8月5日下午，越南国会主席陈青敏在河内与率领泰国国会高级代表团对越南进行正式访问的泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）举行会谈。

越南国会主席陈青敏与泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰举。图自越通社
越南国会主席陈青敏与泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰举。图自越通社

越通社河内——8月5日下午，越南国会主席陈青敏在河内与率领泰国国会高级代表团对越南进行正式访问的泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）举行会谈。

陈青敏热烈欢迎梭蓬·乍兰和泰国高级代表团首次对越南进行正式访问，并相信此访将为推动两国国会合作关系不断走深走实注入新的动力。

梭蓬·乍兰强调，此访正值两国建交50周年，生动体现了两国之间深厚友谊、紧密联系和高度互信。他评价称，越泰关系是区域内友好合作、促进地区稳定与共同繁荣的典范。

双方在会谈上相互通报了各自国家经济社会发展情况，共商进一步加强两国和两国议会合作关系的措施。

陈青敏高度评价泰国在经济复苏、社会发展等方面取得的突出成就，赞赏泰国保持东南亚主要经济体之一和地区旅游中心地位，并积极推动科技发展、数字化转型激发创新活力。他相信，泰国将继续成功实施国家20年发展战略规划，进一步提升其在地区和国际事务中的地位与影响力。

陈青敏同时介绍了越南推进革新事业40年来所取得的发展成就，并重申，越南始终坚持独立自主、和平、合作与发展、多边化、多样化的外交路线。他强调，越南始终高度重视并将发展越泰全面战略伙伴关系置于首要优先位置。

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双方会谈现场。图自越通社

双方对越泰建立全面战略伙伴关系以来，两国全面合作关系均取得积极成效表示高兴，一致同意继续密切配合，切实落实两国高层共识，保持各级代表团互访和双边合作机制高效运转；推动国防安全、经贸和投资合作平衡且可持续发展，努力尽早将双边贸易金额提升至250亿美元。双方还一致同意加强基础设施、物流、企业和地方之间的互联互通，拓展旅游、教育培训、科技、创新和民间交流合作，继续携手保护和弘扬与越泰友好关系息息相关的文化价值，重视发挥旅泰越南人的桥梁纽带作用，共同妥善处理双方共同关心的问题等。

双方高度评价两国立法机构合作关系，一致同意继续加强高层交往和各层级接触，切实落实两国国会合作协议和越南国会办公厅与泰国众议院秘书处合作谅解备忘录。此外，进一步扩大两国国会各专门委员会、友好议员小组、青年议员小组、女议员小组及国会参谋机构之间的合作与经验交流，重点围绕立法工作、最高监督、数字化转型、绿色增长和应对气候变化等领域深化合作。

双方一致同意进一步发挥国会在完善相关法律框架，监督两国高层共识以及《2026—2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》的落实情况方面的作用，积极推动“三个对接”战略落地见效，进一步加强两国供应链、企业和地方之间的互联互通。

在地区和国际问题上，双方一致同意继续在东盟、东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）以及多边议会论坛上保持密切协调与配合，发挥东盟的核心作用，深化湄公河次区域合作机制中的合作关系等。（完）

越通社
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