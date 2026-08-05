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芹苴市在泰国举行旅游形象推广活动

8月5日，由芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶率领的芹苴市代表团在泰国举行企业见面会，推广芹苴市旅游形象。

芹苴市在泰国举行旅游形象推广活动。图自越通社
芹苴市在泰国举行旅游形象推广活动。图自越通社

越通社曼谷——8月5日，由芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶率领的芹苴市代表团在泰国举行企业见面会，推广芹苴市旅游形象。

越通社驻曼谷记者报道，越南驻泰国大使馆临时代办黄艳幸在会上发表讲话时表示，此次企业见面会不仅是推广芹苴市旅游形象的良机，还为双方互换旅游发展与传统文化价值保护与推广经验搭建平台。她相信，进一步加强两国沿河地方之间、企业之间以及旅游管理部门之间的互联互通，将开辟更多新的合作机遇，不仅有助于提升旅游产品质量，也将助推湄公河地区可持续发展。

阮氏玉蝶表示，芹苴市交通基础设施日益完善，公路和水路交通网络四通八达，是国内外游客探索九龙江三角洲地区的重要门户。

芹苴旅游发展潜力巨大，如丐冷水上集市、果园生态系统、传统手工艺村、富有西南部特色的美食以及具有浓郁南部文化特色的各类节庆活动。目前，芹苴正着力推动旅游业向高质量、可持续和智慧化方向发展，重点发展生态旅游、休闲度假旅游、文化信仰旅游以及会奖旅游（MICE），同时积极推进旅游宣传推广、促进和管理工作的数字化转型。

阮氏玉蝶希望通过此次企业见面会进一步加强与泰国企业和投资者的沟通对接，吸引更多泰国企业赴芹苴投资兴业，进一步丰富东盟地区旅游产品体系，为双方企业和民众带来更多切实利益。

长期深耕越南旅游市场的泰国国家旅游局（TAT）东南亚、南亚及南太平洋市场总监拉蒂婉·汶巴功（Ratiwan Boonprakhong）强调，芹苴市拥有巨大的旅游发展潜力，对泰国游客具有很强的吸引力。她表示，芹苴非常适合热爱自然、追求放慢生活节奏的游客。该市应致力于为游客提供最具本土特色且最真实的体验。此外，拉蒂婉认为，旅游业发展的最终目标在于让当地居民真正参与其中，由他们亲自向游客介绍自己引以为豪的生活方式和特色产品，并通过发展旅游业增加收入、改善生活等。（完）

越通社
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