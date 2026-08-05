宁平入围2026年亚洲最佳新兴旅游目的地提名名单

越通社宁平省——据宁平省旅游厅8月4日消息，世界旅游大奖（World Travel Awards - WTA）组委会近日正式公布2026年亚洲地区各奖项提名名单。其中，宁平入围2026年亚洲最佳新兴旅游目的地奖项的提名名单。

该奖项旨在表彰发展速度突出、增长潜力广阔且对国内外游客吸引力持续增强的旅游目的地；同时，这些目的地在可持续发展方向、产品与服务质量及区域市场竞争力等方面也获得了国际旅游业界的高度认可。

据宁平省旅游局发布的数据，2026年前7个月，全省累计接待游客逾1870万人次，同比增长23.34%。其中，国内游客约1670万人次，国际游客超过200万人次。旅游总收入预计达19.348万亿越盾（约合人民币49.6亿元），同比增幅为21.8%。上述数据充分彰显了宁平旅游目的地的强劲吸引力，也印证了当地旅游业正稳步迈向复苏与可持续增长。

目前，宁平省拥有极为丰富的旅游资源体系，汇聚文化遗产、自然景观、历史遗迹、宗教信仰、传统手工艺村、生态旅游、海洋旅游和乡村旅游等许多优势，为打造具有特色和高竞争力的旅游产品提供了坚实基础。

当前，宁平省正全面贯彻中央和省级层面关于文化产业与旅游业发展的决策部署，深入实施省党委制定的《2030年目标及2045年远景文化产业与旅游发展战略》。战略提出，要发挥文化和自然遗产的核心价值，以文化为内在驱动力，以创新激发活力，以绿色转型和数字化赋能，推动文化产业与旅游业成长为全省支柱产业和新兴增长极。

近年来，宁平省多次被国际知名组织、杂志及旅游平台评选为全球热门旅游目的地之一。此次继续入围世界旅游大奖的提名名单，不仅有助于提升宁平省旅游的形象与品牌，也为向国际社会推广宁平的遗产、文化和风土人情形象，吸引更多游客和战略投资者，推动旅游业朝着绿色、可持续、高质量方向发展创造良好契机。

宁平入围2026年亚洲最佳新兴旅游目的地奖项的提名名单进一步彰显了其在地区及全球旅游版图中的地位、声誉以及不断增强的竞争力。（完）