第33次外交会议：彰显新时代党际外交和民间外交的先锋引领作用

越通社河内——8月5日上午，在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部召开了关于党际外交和民间外交的全体会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在外交部，与各省委、市委及越南驻外代表机构进行视频连线。



将软实力转化为信任与广泛共识



越共中央委员、胡志明国家政治学院常务副院长黎海平副教授在会议上作专题发言时强调，越共十四大在思维上实现了突破性转变，将对外工作确定为重中之重的经常性任务，从过去侧重参与和适应转向主动塑造。黎海平援引了越共中央总书记、国家主席苏林关于“对外工作已成为国家综合实力重要组成部分”的指示，并深入分析了党际外交在为整个对外工作格局奠定政治基础，为政策制定提供重要依据，维护思想基础并确保战略自主性等三个关键层面上的战略引领带动作用。



对于民间外交，黎海平指出，这正是将软实力转化为国际社会信任、广泛共识以及服务国家发展资源的重要渠道。



为进一步提升对外工作成效，黎海平建议拓展学术外交的内涵，使海内外每一位越南学者都成为对外工作的主体，着力构建一个了解并信任越南的全球学者网络，同时运用科学论据，在国际论坛上直接驳斥错误信息和不实言论。



夯实党际外交和国家外交的社会基础



越南祖国阵线中央委员会副主席高春绍在会上作专题发言时重点阐述了越南祖国阵线在人民外交工作中的作用和地位。



着眼于为党际外交和国家外交夯实社会基础，越南祖国阵线明确推动外交思维朝着主动、现代化、专业化的方向转变，将传统交流拓展至知识外交、科技外交、文化外交、数字外交和创新外交等新领域。



在巩固传统关系的同时，越南祖国阵线还将积极扩大与外国社会组织、研究院和企业在绿色转型、数字化转型以及应对气候变化等新兴领域上的合作关系。



越南祖国阵线还将650万名旅外越南人视为进一步加强内外联动，宣传推广国家形象重要的智力和科技资源等。





越南祖国阵线中央委员会副主席高春绍在会上作专题发言。图自越通社

筑牢边疆安全发展屏障



与中国广西壮族自治区接壤的谅山省委副书记武黄英在会上分享了边境管理工作经验，为筑牢国家边疆安全发展屏障作出积极贡献。



武黄英指出，多年来，该省坚持党委的直接统一领导，充分发挥党际外交机制作用，注重促进民间外交工作创新创先，大力推进经济外交，为筑牢边疆安全发展屏障注入强劲动力等。



将文化外交和遗产外交转化为内生发展动力



顺化市委副书记、市人民委员会主席黎志青强调了将文化外交和遗产外交转化为推动经济社会发展的内生动力的重要性。



依托被联合国教科文组织公认的各项遗产独特竞争优势，顺化明确将积极深化国际合作，引进遗产保护经验和可持续发展模式，同时推动民间外交由传统友好交流向创造务实合作价值加快转变。



顺化市高度重视人民作为文化大使的作用，推进遗产数字化建设，开展多语种宣传推广，让顺化文化走出国门。



战略之苗



越南驻华大使范青平表示，党际外交作为双边关系的“战略之苗”，发挥着统揽全局、把舵定向的重要作用。



范青平指出，越南驻华代表机构已主动提升研究与建言献策质量水平，主动推动党际交流，充分利用对话机制和理论研讨会等平台，加强地方间对接合作，吸引更多发展资源。



在民间外交方面，越南驻华代表机构持续办好中国越南文化日、越中人民论坛、边民大联欢等具有象征性意义的活动，不断夯实两国关系的社会基础。



展望未来，范青平建议，将民间外交纳入总体战略布局，加强与驻在国在科技和物流等领域具有优势的地方之间合作交流，大力推进数字外交宣传工作，充分发挥海外越南人社群作为越南与驻在国友好关系重要桥梁纽带的作用等。



越南驻非洲地区大使黄士强在汇报非洲地区形势时表示，越南共产党已同非洲24个国家约40个政党建立正式关系，在夯实政治基础，推动国家间关系发展与深化经贸合作方面发挥着关键作用。越南的地位始终受到非洲国家的高度评价，许多非洲国家希望学习借鉴越南的革新模式。



为在新形势下进一步发挥党际外交的优势，黄士强建议加强党际渠道代表团互访，将党际合作内容融入高层交往，与非洲各大政党及左翼政党签署更多合作协议等。（完）

