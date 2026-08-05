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越南政府总理黎明兴会见马来西亚国防部长

8月5日下午，政府总理黎明兴在政府总部会见了正在对越南进行正式访问的马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Mohamed Khaled bin Nordin）。

越南政府总理黎明兴会见马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁。图自baochinhphu
越南政府总理黎明兴会见马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁。图自baochinhphu

越通社河内——8月5日下午，政府总理黎明兴在政府总部会见了正在对越南进行正式访问的马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Mohamed Khaled bin Nordin）。

黎明兴总理强调，越南高度重视推动越马全面战略伙伴关系稳定、可持续和长期发展；在苏林总书记对马来西亚进行正式访问期间，两国将关系提升为全面战略伙伴关系（2024年11月），这是具有历史意义的里程碑，开启了两国关系新篇章。

黎明兴总理与马来西亚国防部长对在世界和地区局势复杂多变的背景下，两国关系继续发展良好、政治互信不断增强以及文化、教育、旅游和民间交流等领域合作日益深入感到高兴。越南与马来西亚是东盟内部充满活力、积极进取且相互信任的两个成员国。

黎明兴总理明确指出，越南高度评价马来西亚在促进多边合作方面的积极主动参与和重要贡献，特别是在马来西亚担任2025年东盟轮值主席国期间，为加强区域内部团结、巩固和提升东盟在国际舞台上的地位与作用作出了贡献；希望马来西亚继续发挥自身作用，与越南及东盟其他成员国一道，共同推动东盟共同体各项目标的实现。

黎明兴总理高兴看到过去一段时间越马防务合作在各个领域上取得的积极成果，同时表示越南政府支持越南国防部加强与马来西亚国防部的合作；相信马来西亚部长此访将为落实双方已达成的合作内容注入新动力，为巩固和发展越马两国友好合作关系以及两国防务合作作出积极贡献。

越南政府总理建议双方继续加强各级代表团交往；保持对话、磋商与信息交流机制的高效运行；推动各军兵种间的高效合作，促进国防工业、军医、救援搜救、维和等领域的合作；加强海上安全保障合作。

黎明兴总理建议两国海上执法力量加强信息交流；及时向在海上遇险的对方渔船和渔民提供帮助，同时本着符合两国良好关系及东盟团结精神，对侵犯对方海域的各自国家渔船及渔民给予人道主义待遇。

黎明兴表示，越南欢迎马来西亚国防部和武装部队领导人出席第三届越南国际防务展，并鼓励马来西亚国防企业参展。

马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁强调越南是马来西亚值得信赖的朋友，双方共享共同的战略愿景；对黎明兴总理提出的意见表示高度赞同，并强调将继续推动两国防务合作迈上新台阶并取得实质性成果，为促进两国双边关系及建设东盟共同体作出贡献。

黎明兴总理与穆罕默德·哈立德·努尔丁部长还就促进双边与区域合作的各项措施交换了意见，旨在增强抵御能力，并在面对外部影响（特别是各种危机情况）时作出高效的政策回应。

双方一致认为，发挥各国军队和国防部在巩固互信、应对挑战方面的作用至关重要，这有助于维护地区和平、稳定与发展环境。（完）

越通社
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