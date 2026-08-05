时政

越共中央总书记、国家主席苏林：越南与马来西亚关系日益活跃

8月5日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了前来辞行拜会的马来西亚驻越南大使陈杨泰（Tan Yang Thai）。

越共中央总书记、国家主席苏林会见马来西亚驻越南大使陈杨泰。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见马来西亚驻越南大使陈杨泰。图自越通社

越通社河内——8月5日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了前来辞行拜会的马来西亚驻越南大使陈杨泰（Tan Yang Thai）。

苏林高度评价并祝贺陈杨泰大使圆满完成在越工作任期，祝愿陈杨泰大使在新的岗位上不断取得新成就，继续为马来西亚的外交事业以及越马关系的强劲发展作出贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林转达了对马来西亚国王和总理的亲切问候以及对马来西亚国王和总理提出访问越南的邀请。

苏林强调马来西亚在越南外交政策中占据重要地位，强调越南党和国家始终高度重视与马来西亚的合作关系，希望不断培育并推动两国全面战略伙伴关系走向深入，在双边和多边层面展现出更具全面性、更深层次与更广内涵的新格局。

越共中央总书记、国家主席苏林认为两国关系日益活跃；政治互信紧密，在党际、国家、政府和国会等渠道保持经常性的高层及各层级访问与接触。

越共中央总书记、国家主席苏林认为，未来一段时间，两国需继续巩固政治互信，加大各层级特别是高层代表团交流与接触；有效落实高层协议；加强国防、安全及海洋合作；鼓励并为经济、贸易和投资合作创造更多便利，推动其向平衡方向发展；促进数字经济、绿色经济、科学技术、创新等领域合作。

陈杨泰大使相信，在当前世界和地区局势发生许多复杂剧变的背景下，越南与马来西亚将为促进东盟团结与发展，以及通过和平方式和包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法解决各项争端作出重要贡献。

陈杨泰大使强调马来西亚始终高度重视与越南的合作关系，希望推动两国关系实现更强劲的发展，特别是在数字经济、绿色经济、可再生能源等领域。陈杨泰大使郑重转达了马来西亚最高元首对越共中央总书记、国家主席苏林提出访马邀请。

陈杨泰大使强调，凭借丰富的工作经验和对越南的特殊感情，他将继续努力培育两国关系，使其日益深入发展。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #越马关系 #全面战略伙伴 #辞行拜会 #苏林总书记 #政治互信 #新经济 #绿色合作
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

中国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授 图自越通社

中国学者：建设“社会主义乡、坊”是越南发展新思路的具体实践

中国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授指出，越南在河内启动“社会主义乡、坊”建设试点意义重大。这既是对越南共产党第十四次全国代表大会确立的发展理念和战略部署的具体落实，也为适应两级地方政府体制改革、提升基层治理能力提供了重要探索路径。

越共中央总书记、国家主席苏林主持召开指导委员会第一次会议 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：建设一部科学严谨、简明精炼、便于执行且具有长远生命力的党章

8月5日上午，越共中央总书记、国家主席苏林以越共中央关于总结实践和研究修改、补充《越南共产党章程》指导委员会主任身份，主持召开指导委员会第一次会议。苏林在会上强调，此次党章修改的根本目标，是建设一部科学严谨、简明精炼、便于执行且具有长远生命力的党章，以更好适应国家步入新发展阶段对执政能力提出的更高要求。

中国福建省华侨大学海上丝绸之路研究院院长黄日涵教授 图自越通社

中国学者：四大战略转变体现苏林总书记、国家主席的高瞻远瞩

中国福建省华侨大学海上丝绸之路研究院院长黄日涵教授就越共中央总书记、国家主席苏林近日在越共十四届三中全会上提出“四大转变”相关话题接受越通社驻京记者的采访时指出，从内在逻辑看，苏林总书记高瞻远瞩，深刻地认识到越南未来要持续高速发展就必须转变模式。

越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强发表讲话。图自越通社

党际外交为国家间关系奠定政治基础

值此第33次外交会议召开之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就党际外交为国家间关系奠定政治基础接受了媒体采访。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将8月4日下午在河内会见了美洲隼集团创始人兼首席执行官帕特里克·斯维尼率领的代表团。图自bocongan.gov.vn

加强国防安全工业领域合作

美洲隼集团创始人兼首席执行官帕特里克·斯维尼强调，美国企业愿与越南公安部保持密切沟通与合作，助力越南实现发展目标，推动越美全面战略伙伴关系不断走深走实，为两国政府、人民和企业带来切实利益。

越南驻泰国大使馆、总领事馆工作人员及旅泰越南侨胞在乌隆国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

推动越泰全面战略伙伴关系走深走实

应越南国会主席陈青敏邀请，泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）将于2026年8月5日至7日对越南进行正式访问。此次访问正值越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，也是继越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月访问泰国、泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于同年6月访越之后，两国高层交往的又一重要活动，充分体现双方对发展双边关系的高度重视，将为深化越泰全面战略伙伴关系注入新动力。

越南国会主席陈青敏发表讲话 图自越通社

越南国会主席：充分发挥外交先锋作用 拓展国家发展新空间

8月4日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见回国出席第33次外交会议的外交部领导及越南驻外代表机构负责人。他强调，外交部门要持续贯彻落实越共十四大决议、中央第06号决议及党关于对外工作的方针政策，不断提升与各伙伴关系水平，充分发挥经济外交先锋作用，积极吸引新一代资源和资本，提高多边外交成效，为拓展国家发展新空间、服务国家发展目标作出更大贡献。

越南驻泰国大使范越雄。图自越通社

议会合作是越泰全面战略伙伴关系中的重要支柱

范越雄表示，此次访问具有特殊意义，继续体现泰方对越泰关系的高度重视，彰显两国立法机构在发挥议会外交作用的决心，为有效落实两国高层达成的协议以及2023—2028年越南国会与泰国下议院合作协议作出贡献。