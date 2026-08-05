越共中央总书记、国家主席苏林：越南与马来西亚关系日益活跃

越通社河内——8月5日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了前来辞行拜会的马来西亚驻越南大使陈杨泰（Tan Yang Thai）。



苏林高度评价并祝贺陈杨泰大使圆满完成在越工作任期，祝愿陈杨泰大使在新的岗位上不断取得新成就，继续为马来西亚的外交事业以及越马关系的强劲发展作出贡献。



越共中央总书记、国家主席苏林转达了对马来西亚国王和总理的亲切问候以及对马来西亚国王和总理提出访问越南的邀请。



苏林强调马来西亚在越南外交政策中占据重要地位，强调越南党和国家始终高度重视与马来西亚的合作关系，希望不断培育并推动两国全面战略伙伴关系走向深入，在双边和多边层面展现出更具全面性、更深层次与更广内涵的新格局。



越共中央总书记、国家主席苏林认为两国关系日益活跃；政治互信紧密，在党际、国家、政府和国会等渠道保持经常性的高层及各层级访问与接触。



越共中央总书记、国家主席苏林认为，未来一段时间，两国需继续巩固政治互信，加大各层级特别是高层代表团交流与接触；有效落实高层协议；加强国防、安全及海洋合作；鼓励并为经济、贸易和投资合作创造更多便利，推动其向平衡方向发展；促进数字经济、绿色经济、科学技术、创新等领域合作。



陈杨泰大使相信，在当前世界和地区局势发生许多复杂剧变的背景下，越南与马来西亚将为促进东盟团结与发展，以及通过和平方式和包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法解决各项争端作出重要贡献。



陈杨泰大使强调马来西亚始终高度重视与越南的合作关系，希望推动两国关系实现更强劲的发展，特别是在数字经济、绿色经济、可再生能源等领域。陈杨泰大使郑重转达了马来西亚最高元首对越共中央总书记、国家主席苏林提出访马邀请。



陈杨泰大使强调，凭借丰富的工作经验和对越南的特殊感情，他将继续努力培育两国关系，使其日益深入发展。（完）

越通社