☀️越通社早安咖啡（2026.8.6）

8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告。图自越通社

越通社河内 ——在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告，包括：国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院运作、人民法院运作和执法工作的决议；广宁市的成立事宜；北宁市的成立事宜；首都河内“五环路”建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议。



·8月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了美国太平洋司令部（USPACOM）司令帕帕罗（Samuel Paparo）海军上将。 全文



·8月5日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了前来辞行拜会的马来西亚驻越南大使陈杨泰（Tan Yang Thai）。 全文



·8月5日下午，政府总理黎明兴在政府总部会见了正在对越南进行正式访问的马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Mohamed Khaled bin Nordin）。 全文



·8月5日下午，越南国会主席陈青敏在河内与率领泰国国会高级代表团对越南进行正式访问的泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）举行会谈。全文



·越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀8月5日在河内会见了前来礼节性拜会的新加坡驻越大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）。 全文



·越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率越南人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。 全文

老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘上将为越南人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式。图自越通社

·8月5日上午，在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部召开了关于党际外交和民间外交的全体会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在外交部，与各省委、市委及越南驻外代表机构进行视频连线。



·在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部8月5日下午召开了“科技外交助力塑造国家发展新动能”会议。越南外交部长黎怀忠在会上致开幕词时强调，科技外交和创新正成为服务国家发展的外交工作中的重要支柱，为提升科技与创新能力开新道路并营造有利国际环境；推动掌握战略技术，维护科技安全，并提升国家在新科技秩序中的地位。 全文

·第21-NQ/TW号决议中提出的各项任务和解决方案将创造新的动力和新的加速度，促进房地产市场健康、安全、可持续发展，保障人民合法居住权，确保享受保障性住房和土地政策优惠对象的住房保障；增加保障性住房、适价住房、适价租赁住房的供应，并将商品房价格拉低至合理水平。这是胡志明市房地产协会主席黎黄珠就早日将第21-NQ/TW号决议落到实处所分享的看法。



·电子商务和数字平台的蓬勃发展给消费者带来了诸多机遇，但也伴随着诈骗、数据泄露和在线交易纠纷等新风险。在此背景下，按照主动、透明和符合实际的方向完善消费者保护机制成为迫切要求。这也是8月5日越南工贸部国家竞争委员会在河内举办的《消费者权益保护法》宣传普及研讨会的核心议题。

·越南政府颁布行动计划，落实越共第十四届中央委员会2026年7月28日颁布关于“新时期环保与主动应对气候变化”的第75-KL/TW号结论。该行动计划的目标旨在于确保党的全面、直接领导和指导；发挥推动国家发展的引导作用；发挥祖国阵线的监督与社会评议作用；并凝聚整个政治体制、企业界及每一位民众共同奋斗的力量。



越南政府颁布行动计划，落实越共第十四届中央委员会2026年7月28日颁布关于“新时期环保与主动应对气候变化”的第75-KL/TW号结论。图自越通社

·得乐省人民法院8月5日开庭审理被告人伊·纽恩·阿云（Y Nuen Ayun，59岁，居住于得乐省亚啡乡）涉嫌“破坏团结政策罪”（根据《刑法》第116条规定）的刑事案件。



·8月5日，由芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶率领的芹苴市代表团在泰国举行企业见面会，推广芹苴市旅游形象。



·中国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授指出，越南在河内启动“社会主义乡、坊”建设试点意义重大。这既是对越南共产党第十四次全国代表大会确立的发展理念和战略部署的具体落实，也为适应两级地方政府体制改革、提升基层治理能力提供了重要探索路径。



·2026年前7个月，越南农林水产品出口额达近428亿美元，同比增长7.5%，完成了全年目标的近60%。为实现出口额达740亿美元的目标，除了企业的努力外，农业部门还需要加快体制改革，简化手续，拓展市场，并消除物流、可追溯性和技术壁垒等方面的瓶颈。



·8月2日至7日，越南和平委员会和越南友好组织联合会代表团出席了在日本广岛举行的2026年禁止原子弹氢弹世界大会，重申将与日本人民和世界和平运动一道，支持核裁军活动。



·8月5日，越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部在河内联合举行《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》发布会。该文选共23卷，以西班牙文出版。此次发布会恰逢菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日），他是古巴革命卓越领导人，也是越南党、国家和人民的伟大朋友和始终如一的同志。



·越通社驻老挝记者报道，8月5日下午，越南社会科学翰林院（VASS）与老挝国家政治与行政学院（NAPPA）2026—2030年科学合作谅解备忘录签署仪式在老挝首都万象举行。（完）