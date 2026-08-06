越南第十六届国会第一次非常规会议：建议制定对投资建设五环路项目特殊机制

越通社河内——在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告，包括：国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院运作、人民法院运作和执法工作的决议；广宁市成立事宜；北宁市成立事宜；首都河内五环路建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议。



随后，国会就成立广宁市；成立北宁市；首都河内五环路建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议等5项内容进行分组讨论。



关于首都河内五环路建设投资项目的主张，制定该草案旨在为推进具有区域交通对接战略意义的国家重大项目落地提供法律依据，从而缓解首都中心地区的交通压力，拓展经济社会发展空间，并完善高速公路网络。该项目预计自2026年起开展投资准备工作，至2030年基本完成优先路段的建设，2031年投入运营，力争在2035年前全线竣工。



根据草案，将调整投资主张、资金来源、场地清理、土地收回与转用、指定中标、规划、收入分配及投资形式等方面实施若干特殊机制政策，以确保项目的推进与实施效益。



关于老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张，制定该草案旨在完善法律依据，使项目实施与可行性研究报告的编制结果相适应，确保投资效益并满足新阶段的发展要求。



在下午的会议上，国会就3项草案进行分组讨论，包括：《建筑法》若干条款修改和补充法案；《越南国家银行法》、《反洗钱法》和《信贷机构法》若干条款修改和补充法案以及国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院工作、人民法院工作和执行局工作的决议。（完）

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