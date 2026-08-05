依法严惩破坏民族团结政策的犯罪分子

越通社得乐省——得乐省人民法院8月5日开庭审理被告人伊·纽恩·阿云（Y Nuen Ayun，59岁，居住于得乐省亚啡乡）涉嫌“破坏团结政策罪”（根据《刑法》第116条规定）的刑事案件。



根据起诉书，自2019年起，在居住于海外的反动分子阿佳（A Ga，49岁）的指使下，伊·纽恩·阿云成立了“西原基督福音教会”（Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên）。这是一个打着宗教旗号从事危害国家安全活动的反动组织。



自参与“西原基督福音教会”的成立和管理工作以来，伊·纽恩·阿云执行了阿佳交办的各项任务，在境内管理“西原基督福音教会”；在境内宣传和发展该教会的信徒；参与并组织通过 Google Meet 应用程序进行的线上联谊或线下集会，以维持和巩固参与“西原基督福音教会”活动信徒的信仰；向阿佳发送多份不实报告和资料。



此外，伊·纽恩·阿云还收受了阿佳提供的770多万越盾，服务于“西原基督福音教会”的活动。这些不法分子的活动旨在为西原地区少数民族建立独立宗教，不受政府管理，进而企图在西原地区建立少数民族的“独立国家”。



伊·纽恩·阿云本人认识到，在未经国家批准的情况下参与“西原基督福音教会”属于违法行为。尽管当地政府和职能部门已多次约谈、提醒，其本人也已签署承诺书保证不再犯，但伊·纽恩·阿云仍长期实施上述行为，旨在勾结敌对势力反对人民政权，破坏越南各民族的大团结。



在庭审现场，伊·纽恩供认了自己的全部犯罪行为。根据档案中的各项文件、证据以及被告人在庭上的供词，审判长以“破坏团结政策罪”为由依法判处伊·纽恩·阿云有期徒刑7年6个月。（完）

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