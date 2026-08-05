社会

依法严惩破坏民族团结政策的犯罪分子

得乐省人民法院8月5日开庭审理被告人伊·纽恩·阿云（Y Nuen Ayun，59岁，居住于得乐省亚啡乡）涉嫌“破坏团结政策罪”（根据《刑法》第116条规定）的刑事案件。

依法严惩破坏民族团结政策的犯罪分子。图自得乐报
依法严惩破坏民族团结政策的犯罪分子。图自得乐报

越通社得乐省——得乐省人民法院8月5日开庭审理被告人伊·纽恩·阿云（Y Nuen Ayun，59岁，居住于得乐省亚啡乡）涉嫌“破坏团结政策罪”（根据《刑法》第116条规定）的刑事案件。

根据起诉书，自2019年起，在居住于海外的反动分子阿佳（A Ga，49岁）的指使下，伊·纽恩·阿云成立了“西原基督福音教会”（Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên）。这是一个打着宗教旗号从事危害国家安全活动的反动组织。

自参与“西原基督福音教会”的成立和管理工作以来，伊·纽恩·阿云执行了阿佳交办的各项任务，在境内管理“西原基督福音教会”；在境内宣传和发展该教会的信徒；参与并组织通过 Google Meet 应用程序进行的线上联谊或线下集会，以维持和巩固参与“西原基督福音教会”活动信徒的信仰；向阿佳发送多份不实报告和资料。

此外，伊·纽恩·阿云还收受了阿佳提供的770多万越盾，服务于“西原基督福音教会”的活动。这些不法分子的活动旨在为西原地区少数民族建立独立宗教，不受政府管理，进而企图在西原地区建立少数民族的“独立国家”。

伊·纽恩·阿云本人认识到，在未经国家批准的情况下参与“西原基督福音教会”属于违法行为。尽管当地政府和职能部门已多次约谈、提醒，其本人也已签署承诺书保证不再犯，但伊·纽恩·阿云仍长期实施上述行为，旨在勾结敌对势力反对人民政权，破坏越南各民族的大团结。

在庭审现场，伊·纽恩供认了自己的全部犯罪行为。根据档案中的各项文件、证据以及被告人在庭上的供词，审判长以“破坏团结政策罪”为由依法判处伊·纽恩·阿云有期徒刑7年6个月。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #破坏团结政策罪 #西原基督福音教会 #宗教 #严惩敌对势力 #维护民族大团结 #有期徒刑
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

相关新闻

11月12日，金瓯省人民法院在金瓯省督江乡（Sông Đốc）按《刑法》第348条和第189条规定公开审理 “组织他人非法出境”和“非法运输货物过境”的两起案件。图自越通社

严惩涉打击IUU捕捞相关违法行为

11月12日，金瓯省人民法院在金瓯省督江乡（Sông Đốc）按《刑法》第348条和第189条规定公开审理 “组织他人非法出境”和“非法运输货物过境”的两起案件。

更多

胡志明市接收47名被美国驱逐的越南公民。图自越通社

胡志明市接收47名被美国驱逐的越南公民

8月5日，胡志明市公安局出入境管理处表示，该市公安局工作组日前已配合有关职能部门，在河内内排国际机场口岸公安机关接收47名被美国遣返回国的越南公民。

石岸幼儿园项目位于茂石乡，投资额达145亿越盾，规模包括8间教室、校舍和厨房，目前已进入收尾阶段。图自越通社

抓紧完善校舍，改善困难地区教学条件

8月初，乂安省多个学校工地呈现一派紧张施工的景象。从山区到平原，数百间教室、多功能厅、图书馆、半寄宿食堂及辅助设施正赶在2026—2027学年开学前加紧完善。

FV医院医护团队对俄罗斯船员进行手术。图自越通社

越南医生深夜出海 成功救治疑似脑卒中俄罗斯船员

一名俄罗斯籍船员在集装箱船航行于国际航道途中突发一侧肢体瘫痪，疑似脑卒中。FV医院医护团队深夜紧急出动，航行40余海里，攀爬软梯登上航行中的货轮，在风浪颠簸、海况复杂的条件下，成功将患者安全转运回院，并最终使其转危为安。

K52搜寻队在亚邦（Ia Boòng）乡索尔（Sơr）村区域发现并收集了3具烈士遗骸。图自越通社

500个昼夜行动：不让任何一位英烈的牺牲被遗忘

8月4日，金瓯省和嘉莱省开展了多项富有意义的活动，旨在落实“全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜行动”。这些活动体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，表达对英烈的深切铭记，不让任何一位英烈的牺牲被遗忘。

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章。图自越通社

越南橙剂/二恶英受害者协会获授二等劳动勋章

8月4日，越南橙剂/二恶英受害者协会在河内举行国家主席授予的二等劳动勋章颁授仪式，并举办 “希望之旅” 文艺节目，以纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10－2026.8.10）并响应8·10橙剂受害者日。

附图。图自越通社

为少数民族儿童在幼升小前配备沟通技能与越南语基础

自2026-2027学年起，芹苴市8000多名少数民族儿童将在进入一年级前获得免费的越南语强化学习。该项目预计总经费超42亿越盾，均来自国家预算，旨在帮助孩子们克服语言障碍，助力缩小教育获取方面的差距，为学生从入学最初几年起顺利融入并有效学习奠定基础。

滨城—仙泉地铁1号线。图自越通社

胡志明市发放公共交通卡

自8月4日起，胡志明市公共交通管理中心启动公共交通卡的注册和发行工作，持卡者可享受地铁1号线（滨城—仙泉）和公交车票价减免政策。获发卡的对象包括：革命有功人员、残疾人、60岁以上的老年人、6岁以下儿童。

富寿省木州县Pom Coọng村。图自越通社

从完善组织机构到加快实施国家目标计划

在完成组织机构调整、健全配套机制和落实各项准备工作后，富寿省正加快推进2026—2030年国家目标计划，由准备阶段转入全面实施阶段。但资金保障、公共投资资金拨付进度和基层组织实施能力仍是亟待破解的难题。

河内构建百年愿景的文化空间

河内构建百年愿景的文化空间

《越南首都河内百年愿景总体规划》把文化确立为贯穿始终的核心价值，是河内可持续发展战略的内生资源、软实力及重要动力。