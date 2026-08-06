越南农产品“和时间赛跑” 全力冲刺740亿美元目标

越通社河内——2026年前7个月，越南农林水产品出口额达近428亿美元，同比增长7.5%，完成了全年目标的近60%。为实现出口额达740亿美元的目标，除了企业的努力外，农业部门还需要加快体制改革，简化手续，拓展市场，并消除物流、可追溯性和技术壁垒等方面的瓶颈。



保持出口增长势头 但压力加剧



2026年前7个月，农业与环境领域呈现积极态势，农林水产品出口额约达428亿美元，同比增长7.5%。仅7月份出口额达约66.7亿美元，同比增长11.9%，显示出复苏势头持续巩固。



在出口结构中，农产品仍占最大比重，达近222亿美元；林产品约110亿美元；水产品约68.5亿美元，同比增长12.7%。



许多主力商品保持良好增长势头。其中，果蔬成为亮点，出口额达48.3亿美元，增长近25%；水产品增长12.7%；木材及木制品超过100亿美元；胡椒出口额突破10亿美元。



农业与环境部质量、加工与市场发展局局长吴洪峰表示，国内消费需求保持稳定，新一代自由贸易协定持续拓展越南农产品出口空间。



这些成果为农业实现全年增长目标奠定基础，同时有助于推动越南经济体实现两位数增长。



然而，部分商品虽出口量增加，但出口额却下降。例如，咖啡出口额为54.5亿美元，下降11%以上；大米为26.4亿美元，下降6.7%；橡胶、茶叶和木薯等也出现价值下滑迹象。



据农业与环境部的解释，主要原因是全球供应来源迅速恢复，多个主要市场需求减弱，技术壁垒以及对溯源、环保和碳排放的要求日益严格。



作为农业出口“支柱”之一的木材行业压力尤为明显。前7个月出口额仅达101亿美元，同比增长4.9%。越南木材与林产品协会秘书长吴士怀表示，木材出口正受到美国市场的强烈影响，企业面临多重关税及贸易救济措施压力。而美国仍是越南木制品的最大销售市场，年均出口额超90亿美元，使该行业容易成为贸易调查对象。



极大改革力度 以支持企业



根据政府第168/NQ-CP号决议，2026年农林渔业增长目标为4%，并力争实现出口额突破740亿美元的目标。



前7个月木制品出口额达101亿美元。图自越通社

为实现这一目标，农业与环境部提出五大重点任务，包括完善体制、促进出口、加快公共投资、推进数字化转型以及支持企业发展。



其中一项重要改革是自2026年8月1日起，将种植区代码审批时间从10天缩短至3天，大幅减少企业准备出口文件的时间。



与此同时，越南农林水产品溯源系统于2026年7月1日正式运行，为供应链透明化奠定基础，满足进口市场日益严格的要求。



农业与环境部部长郑越雄要求全行业从“管理思维”转向“服务思维”，以农民、企业和国家利益为中心，同时坚决杜绝行政手续办理中的不正之风。



与企业携手冲刺新目标



在近期例行新闻发布会上，农业与环境部副部长武文兴表示，只要农业紧跟市场变化、灵活调控，冲刺740亿美元的目标是完全可行的。



农业与环境部从年初开始制定增长情景，并按月、按季度调整，以适应全球市场波动。



在年内最后阶段，农业部门将优先推进产业结构调整，提升附加值，加强科技应用并拓展出口市场。各协会也为实现共同目标制定了自己的计划。



郑越雄要求各协会提升市场预测能力，及时更新供需及进口政策信息，并配合调节供应来源，避免国内企业之间通过降低价格进行竞争。



对于企业而言，需要加强与原料产区的连接，加大深加工投资，创新包装，打造品牌，并实现市场与支付方式多样化，提升应对全球贸易不确定性的能力。（完）