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越老推动国防领域全面合作

越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率越南人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。

老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘上将为越南人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式。图自越通社
老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘上将为越南人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式。图自越通社

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越人民军总政治局主任阮仲义大将率越人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。

老挝国防部长坎良·奥萨宋大将强调，此访具有重要意义，有助于巩固和培育老越两党、两国、两军和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系。

阮仲义大将强调，在任何情况下，越始终高度重视、珍视并不断发展越老忠贞不渝的特殊关系；两国将关系提升为伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系，开辟了越老特殊关系新篇章。

老挝国防部长认为，面对国际和地区局势的复杂演变，双方需继续团结一心、密切配合，加强对干部战士特别是年轻一代的政治教育与宣传，使其深刻理解越老伟大友谊与特殊团结关系的历史、意义及价值。

此前，老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘（Vongsone Inpanphim）上将为越人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式，随后与阮仲义大将及越人民军政治干部代表团举行会谈。

会谈中，老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘对阮仲义大将一行此次访老表示高兴，并强调此访有助于巩固两国总政治局之间的合作关系。

阮仲义大将强调，过去一段时间，越老防务合作日益加深，继续成为双边国防关系中最宝贵的支柱之一。

会谈中，双方就国际和地区局势交换了意见。关于东海问题，阮仲义大将强调，越希望维持和平与稳定，确保海上安全以及航行和飞越自由；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上，通过和平方式解决一切争端；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并尽早制定符合国际法、具实质性与有效性的“东海行为准则”（COC）。

旺松·因潘潘上将强调，过去一段时间两军总政治局的合作成果，为巩固和建设老挝人民军与越人民军作出了贡献，并有助于培育两党、两国和两军关系。

此前，阮仲义大将一行前往首都万象英雄烈士纪念碑上香和惊险花圈。（完）

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越通社
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