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马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁对越南进行正式访问

应越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部部长潘文江大将的邀请，马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin）率领马来西亚国防部代表团于2026年8月5日至6日对越南进行正式访问。

潘文江大将在国防部驻地主持仪式，欢迎努尔丁部长一行访越。图自越通社
潘文江大将在国防部驻地主持仪式，欢迎努尔丁部长一行访越。图自越通社

越通社河内——应越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部部长潘文江大将的邀请，马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin）率领马来西亚国防部代表团于2026年8月5日至6日对越南进行正式访问。

8月6日上午，潘文江大将在国防部驻地主持仪式，欢迎努尔丁部长一行访越。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。

潘文江大将高度评价越马近期的防务合作成果，同时希望两国国防部继续有效落实两国高层领导达成的共识，并细化至《越马全面战略伙伴关系行动计划》，集中推动各领域合作，包括代表团互访、高层及各级会晤；经验交流与分享；各军兵种间合作；国防工业；军训与人才队伍建设合作；军医；联合国维和行动；积极开展沟通协调与相互支持，旨在维护东盟在地区和国际安全问题上的共同立场等。

潘文江大将郑重邀请马来西亚国防部继续派员赴越南人民军各院校参加越南语培训班和国际国防官员培训班；欢迎两国军校代表团开展互访与考察，从而增进相互了解、分享专业经验，为巩固两国和两国军队之间的友好关系搭建桥梁。

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越南国防部长潘文江与马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁举行会谈。图自越通社

潘文江大将坚信，随着两国关系的良好发展势头，马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁此次访越将助力越马防务合作关系将日益向好发展，为落实两国高层领导达成的共识作出贡献，不愧为双边关系重要支柱之一的定位。

值此机会，潘文江大将郑重邀请马来西亚国防部、军队领导及国防企业赴河内参加预计于2026年12月举办的第三届越南国际防务展。

马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁高度评价马越关系，并强调此次访问是两国国防部乃至两国之间友好信任关系的生动体现。以此访为契机，马来西亚防长希望双方基于各自需求与利益，继续协调推进已达成的防务合作内容，从而推动两国全面战略伙伴关系更加高效、务实发展，为地区与世界的和平、稳定与繁荣发展作出贡献。

会谈上，双方就国际和地区形势及共同关心的问题，包括东海问题交换了意见。潘文江大将表示，越南希望与马来西亚保持定期沟通与协商；加强两国海上执法力量的务实合作；为地区及世界的和平与稳定作出积极贡献；推动东盟关于在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，以和平方式解决东海一切争端的立场，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），推动具有实质意义、有效且符合国际法的《东海行为准则》（COC）早日结束与签署。（完）

越通社
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