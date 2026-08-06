经济

流入广宁省的外商直接投资质量持续提升

2026年前七月，越南广宁省吸引外商直接投资（FDI）总额超过10.95亿美元，大幅提前完成既定计划。这一成果进一步彰显了广宁省作为国际投资者安全可靠、富有吸引力投资目的地的地位。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社广宁省——2026年前七月，越南广宁省吸引外商直接投资（FDI）总额超过10.95亿美元，大幅提前完成既定计划。这一成果进一步彰显了广宁省作为国际投资者安全可靠、富有吸引力投资目的地的地位。

2026年前七月，广宁省各经济区和工业园区吸引投资总额累计逾42万亿越盾，其中引进外资超过10.95亿美元。流入广宁省的外资不仅在规模上持续扩大，投资质量也不断提升。广宁省优先吸引高科技、加工制造业、绿色工业、电子产业、清洁能源、物流等高附加值领域项目，为推进发展模式转型，提升经济竞争力提供有力支撑。

取得上述突出成绩，得益于广宁省主动推进招商引资方式转变，坚持精准招商。广宁省积极做好净地储备，加快征地拆迁进度，不断完善经济区和工业园区基础设施建设等。

广宁省的显著竞争优势还体现在持续深化行政审批制度改革，从 “受理手续”向“与投资者同行”转变。目前，该省涉及投资的多项行政审批办理时间已缩短32%以上，100%符合条件的行政审批事项实现全流程“网上办”和“跨区域通办”。

广宁省经济区管理委员会副主任张孟雄表示，该省将投资环境质量和服务质效确定为竞争优势。经济区管理委员会将继续在项目考察、前期准备到建设运营等各环节中与投资者并肩同行，主动解决存在的困难和障碍，推动项目早日投产达效，同时鼓励投资者扩大生产经营规模。

今后，广宁省将继续提升引进的外资质量，坚决清理和收回推进缓慢的项目，为具有实力和先进技术的投资者腾出土地资源。同时，研究完善一系列突破性机制和政策，如芒街—东兴跨境经济合作区、数字与自由知识经济区、云屯特别经济区发展机制等，进一步拓展发展空间，为推动经济快速可持续发展注入新动力等。（完）

附图。图自越通社

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #广宁省 #外商直接投资 #质量 #高科技 广宁省
关注 VietnamPlus

民营经济发展

体制机制与法律突破口

融入国际

从决议到实践

相关新闻

附图。图自越通社

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

更多

前7月全国进出口税收收入增长近19%。图自Vietnam+

前7月全国进出口税收收入增长近19%

越南海关局5日发布的报告称，今年前7个月来自进出口活动的国家预算收入达309.994万亿越盾，达预算计划（451万亿越盾）的68.7%，同比增长18.7%。

西宁省新南国际边境口岸的货物通关活动。图自越通社

加强西宁省边境线走私打击力度

在打击犯罪的实践经验中，随着犯罪分子不断改变其手段和策略，困难和挑战变得越来越明显。面对上述情况，创新打击方式、应用科技并强化跨部门协同已成为当务之急。

绿皮柚子正式出口至澳大利亚。图自越通社

越南农产品“和时间赛跑” 全力冲刺740亿美元目标

2026年前7个月，越南农林水产品出口额达近428亿美元，同比增长7.5%，完成了全年目标的近60%。为实现出口额达740亿美元的目标，除了企业的努力外，农业部门还需要加快体制改革，简化手续，拓展市场，并消除物流、可追溯性和技术壁垒等方面的瓶颈。

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工。图自越通社

5号油汀太阳能发电厂项目正式开工

5号油汀太阳能发电厂项目8月4日在位于西宁省杨明珠乡油汀湖正式开工建设。该项目装机容量450兆瓦，投资总额7774亿越盾，是迄今西宁省装机规模最大的太阳能发电项目，为落实清洁能源发展战略、保障国家能源安全以及推动能源绿色、可持续转型作出重要贡献。

同奈省一角。图自越通社

新一代FDI资金强劲涌入同奈

同奈市统计数据显示，新一代外商直接投资资金（FDI）正强劲涌入同奈，表明同奈市的投资环境持续改善，外国投资者关注度提高，特别是在加工制造业、辅助产业、物流等领域。

河内市人民委员会主席武大胜发表讲话 图自越通社

落实第10号决议：河内打造高质量外资投资生态体系

落实越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10号决议（10-NQ/TW），河内市正持续优化营商环境，完善基础设施，深化行政改革，构建公开透明、现代高效的投资生态体系，着力吸引高质量外资，为首都实现快速、绿色、可持续发展注入新动能。

河内市领导代表以及来自越南驻法国大使馆、越南驻法国商务处、各贸易促进机构、行业协会约60 名代表出席了会议。图自越通社

河内与法国企业加强经贸与旅游合作

8 月 4 日，2026 年河内—法国经贸与旅游促进会议在巴黎举行。河内市领导代表以及来自越南驻法国大使馆、越南驻法国商务处、各贸易促进机构、行业协会以及众多法国企业的约 60 名代表出席了会议。

前江Gò Đàng 股份公司巴沙鱼出口加工厂。图自越通社

越南水产品出口保持增长势头但挑战日益凸显

今年7月，越南水产品出口保持增长势头，为实现2026年出口额约125亿美元的目标奠定基础。但在上半年快速增长之后，主要出口市场需求放缓、竞争加剧以及贸易壁垒不断增加，使该行业面临的挑战更加凸显。

在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提升吸引外资质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。图自nhandan.vn

吸引FDI的新动能：四大解决方案

据财政部外国投资局消息，为增强投资环境吸引力，并迎接新一代FDI资金流入，需要同步实施有关体制、基础设施、人力资源以及支持政策等四大解决方案，从而提升FDI部门对经济的贡献效率。

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运。图自越通社

榕橘炼油厂新增原油储罐竣工投运

8月4日，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员企业——越南炼化股份总公司（BSR）在榕橘炼油厂举行新增原油储罐项目竣工投运仪式。

消费者参观产品。图自越通社

拉动经济增长的两大重要引擎

据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

位于胡志明市新福坊的韩国晓星（Hyosung）化工厂一角 。图自越通社

汇丰银行：第10-NQ/TW号决议改变越南吸引外资的“衡量标准”

越南已成功确立了作为全球最具吸引力的外商直接投资（FDI）目的地之一的地位。然而，依靠吸引外资来推动出口的发展模式具有一定的局限性，下一阶段的发展不仅要求吸引投资资金，更要求从该资金流中创造并留住更大的价值。越共中央政治局关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确体现了这一决心，这是越南吸引外资战略的重要一步。

本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社

2026年前7个月越南工业生产增速创多年新高

据越南财政部统计局最新公布的数据，7月份工业生产指数（IIP）预计环比增长1.2%，同比增长14.5%。累计2026年前7个月，IIP指数同比增长11.4%，创多年来自年初7个月同期最高增幅。

附图：建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术正得到强力应用。图自越通社

第57-NQ/TW号决议：重塑建设行业新流程

在越共中央政治局关于发展国家科学技术、创新创业与数字化转型的第57-NQ/TW号决议实施一年多后，建设部初步形成了具有高度互联互通共性数据的生态系统。建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和数字孪生（Digital Twin）等先进技术得到强力应用，旨在从根本上改变国家管理模式，同时为这一重点经济行业之一开辟突破性发展道路。

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标。图自越通社

前7个月越南经济保持增长势头迈向两位数目标

2026年前7个月的经济社会画卷继续呈现诸多积极信号，通胀得到控制，财政收入、外商直接投资、进出口、公共投资拨付和企业活动均保持增长势头。然而，实现全年GDP增长10%及以上目标的压力仍然很大。