流入广宁省的外商直接投资质量持续提升

越通社广宁省——2026年前七月，越南广宁省吸引外商直接投资（FDI）总额超过10.95亿美元，大幅提前完成既定计划。这一成果进一步彰显了广宁省作为国际投资者安全可靠、富有吸引力投资目的地的地位。



2026年前七月，广宁省各经济区和工业园区吸引投资总额累计逾42万亿越盾，其中引进外资超过10.95亿美元。流入广宁省的外资不仅在规模上持续扩大，投资质量也不断提升。广宁省优先吸引高科技、加工制造业、绿色工业、电子产业、清洁能源、物流等高附加值领域项目，为推进发展模式转型，提升经济竞争力提供有力支撑。



取得上述突出成绩，得益于广宁省主动推进招商引资方式转变，坚持精准招商。广宁省积极做好净地储备，加快征地拆迁进度，不断完善经济区和工业园区基础设施建设等。



广宁省的显著竞争优势还体现在持续深化行政审批制度改革，从 “受理手续”向“与投资者同行”转变。目前，该省涉及投资的多项行政审批办理时间已缩短32%以上，100%符合条件的行政审批事项实现全流程“网上办”和“跨区域通办”。



广宁省经济区管理委员会副主任张孟雄表示，该省将投资环境质量和服务质效确定为竞争优势。经济区管理委员会将继续在项目考察、前期准备到建设运营等各环节中与投资者并肩同行，主动解决存在的困难和障碍，推动项目早日投产达效，同时鼓励投资者扩大生产经营规模。



今后，广宁省将继续提升引进的外资质量，坚决清理和收回推进缓慢的项目，为具有实力和先进技术的投资者腾出土地资源。同时，研究完善一系列突破性机制和政策，如芒街—东兴跨境经济合作区、数字与自由知识经济区、云屯特别经济区发展机制等，进一步拓展发展空间，为推动经济快速可持续发展注入新动力等。（完）



广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥 广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。