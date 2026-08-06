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加强数字经济中保护消费者的法律框架

电子商务和数字平台的蓬勃发展给消费者带来了诸多机遇，但也伴随着诈骗、数据泄露和在线交易纠纷等新风险。在此背景下，按照主动、透明和符合实际的方向完善消费者保护机制成为迫切要求。

消费者扫描产品二维码，了解产地来源信息。图自越通社
消费者扫描产品二维码，了解产地来源信息。图自越通社

越通社河内——电子商务和数字平台的蓬勃发展给消费者带来了诸多机遇，但也伴随着诈骗、数据泄露和在线交易纠纷等新风险。在此背景下，按照主动、透明和符合实际的方向完善消费者保护机制成为迫切要求。这也是8月5日越南工贸部国家竞争委员会在河内举办的《消费者权益保护法》宣传普及研讨会的重点内容。

本次研讨会是落实政府总理关于2024—2026年阶段执行《消费者权益保护法》的第1012/QĐ-TTg号决定方案的一部分。会议介绍了2023年《消费者权益保护法》及其实施细则的新亮点；更新了国家管理中的分级、分权规定；同时分享了投诉受理与处理、争议解决以及加强各机构组织之间协调配合的经验。

其中一个重点内容是数字环境中保护消费者的规定。该法扩大了在线交易的保护范围；补充了经营组织和个人特别是数字平台主体的责任；完善了关于消费者信息保护、远程交易、格式合同、一般交易条件、投诉争议解决机制以及缺陷产品召回责任等方面的规定。

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研讨会现场。图自工贸部

研讨会还普及了第146/2025/NĐ-CP号法令关于分级的新规定，明确了各省工贸厅在接收、引导和处理反映、投诉；检查监督法律执行情况以及配合地方保护消费者权益等方面的职责。

国家竞争委员会消费者保护部副主任潘世胜表示，该法值得关注的新亮点是扩大了消费者信息保护范围，不仅涵盖个人数据，还包括交易过程中产生的信息，如已购产品、订单金额、支付方式、交货时间及相关数据。

越南消费者保护协会中央办公室副主任武怀安认为，除了假冒伪劣商品等传统问题外，消费者正面临许多新风险，如在线诈骗、虚假广告、侵犯个人数据、电子合同缺乏透明度以及跨境交易等。因此，加强风险预防、保护数据和提高企业责任是满足数字经济中保护消费者要求的重要方向。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

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