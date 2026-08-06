科技与金融招聘需求增长44% 越南劳动力市场呈现结构性转型

越通社河内——据专门提供招聘、薪酬计算、人才派遣和外包解决方案的Adecco越南公司发布的《2026年上半年招聘市场最新报告》，总体招聘需求与2025年同期基本持平，但企业继续优先招聘战略性岗位，以推动业务增长、数字化转型和提升管理效能。



Adecco越南公司表示，经济的积极信号继续支撑劳动力市场。上半年，越南吸引外资346.5亿美元，同比增长61%；外资实际到位总额达130.3亿美元，为5年来最高水平。二季度招聘需求环比增长32%。然而，应聘者供应仍是挑战，求职简历数量同比下降13%。企业持续竞争以吸引高素质人才，特别是在人工智能（AI）、生成式人工智能（GenAI）、数据、云计算、网络安全和半导体等领域。



在各行业中，制造业与工程领域的招聘增长最为强劲，同比增长70%，得益于生产扩张、供应链重构和高科技投资流入。需求集中在技术、运营、供应链、采购、质量管理和工厂管理岗位，而技术人才、半导体、自动化和高层管理人员仍然稀缺。



医疗、消费和零售领域继续保持增长势头，其中药妆细分市场表现突出。在北部地区，招聘需求同比增长21%，主要集中在具备技术和数据应用能力的商务、营销、电商和管理岗位。



科技和金融服务领域的招聘需求也增长了44%。企业重点招聘人工智能、生成式人工智能、数据、云计算、网络安全、半导体等领域人才，以及企业银行、客户关系管理、私人银行和外商直接投资（FDI）银行业务等岗位；熟练掌握汉语和日语的人才需求持续保持高位。



据Adecco越南公司预测，在今年最后几个月，招聘市场将继续引进外资流入、数字化转型和生产扩张的支撑，但高素质人才短缺仍是重大挑战。（完）

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