越共中央总书记、国家主席苏林将对澳大利亚和新西兰进行国事访问

越通社河内——应澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷（Sam Mostyn）和新西兰总督辛迪·基罗（Cindy Kiro）的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林将率越南高级代表团于2026年8月9日至14日对澳大利亚和新西兰进行国事访问。（完）
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《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式在河内举行
8月5日下午，越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部在河内联合举行《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式。该套文选共24卷，以西班牙文出版，值此古巴革命卓越领导人，越南党、国家和人民的伟大朋友、忠诚同志——菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）之际推出。
黎明兴总理：网络安全必须做到“维护系统”与“保护人员”紧密结合
越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任黎明兴6日上午在河内出席越南网络安全日（2024年8月6日—2026年8月6日）纪念仪式。该活动由国家网络安全指导委员会与公安部联合举办，主题为“共建以人为本、温暖有度的网络空间”。
印度空军代表团访问越南空军军官学校
8月5日，由印度空军参谋长AP·辛格大将率领的印度空军工作代表团对越南空军军官学校进行工作访问。学校校长吴永福少将及越南防空-空军军种代表出席活动。
越南第十六届国会第一次非常规会议：建议制定对投资建设五环路项目特殊机制
在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告，包括：国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院运作、人民法院运作和执法工作的决议；广宁市成立事宜；北宁市成立事宜；首都河内五环路建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议。
☀️越通社早安咖啡（2026.8.6）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
多国驻越大使：越南外交展现坚定担当、自强与责任精神
值此第33次外交会议召开之际，多位驻越外国外交官就越南外交的国际地位及其独特特色分享了深刻而全面的评价。各方一致强调，越南在参与国际共同事务中展现出坚定担当、自立自强和负责任的精神。
越老加强理论与政治合作
越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团8月4日下午在老挝首都万象举行工作会谈，就两党理论研讨会组织计划及今后合作方向进行交换意见。
科技外交助力塑造国家发展新动能
在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部8月5日下午召开了“科技外交助力塑造国家发展新动能”会议。
越老推动国防领域全面合作
越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率越南人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。
越共中央书记处常务书记陈锦秀会见新加坡驻越大使拉杰帕尔·辛格
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀8月5日在河内会见了前来礼节性拜会的新加坡驻越大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）。
越共中央总书记、国家主席苏林会见美国太平洋司令部司令帕帕罗
8月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了美国太平洋司令部（USPACOM）司令帕帕罗（Samuel Paparo）海军上将。
越南国会主席陈青敏与泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰举行会谈
8月5日下午，越南国会主席陈青敏在河内与率领泰国国会高级代表团对越南进行正式访问的泰王国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）举行会谈。
第33次外交会议：彰显新时代党际外交和民间外交的先锋引领作用
8月5日上午，在河内举行的第33次外交会议框架内，越南外交部召开了关于党际外交和民间外交的全体会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在外交部，与各省委、市委及越南驻外代表机构进行视频连线。
越南政府总理黎明兴会见马来西亚国防部长
8月5日下午，政府总理黎明兴在政府总部会见了正在对越南进行正式访问的马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁（Mohamed Khaled bin Nordin）。
越共中央总书记、国家主席苏林：越南与马来西亚关系日益活跃
8月5日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了前来辞行拜会的马来西亚驻越南大使陈杨泰（Tan Yang Thai）。
中国学者：建设“社会主义乡、坊”是越南发展新思路的具体实践
中国云南省社会科学院南亚东南亚研究所名誉所长朱振明教授指出，越南在河内启动“社会主义乡、坊”建设试点意义重大。这既是对越南共产党第十四次全国代表大会确立的发展理念和战略部署的具体落实，也为适应两级地方政府体制改革、提升基层治理能力提供了重要探索路径。
第33次外交会议：党际外交与民间外交全体会议召开
在第33次外交会议框架内，8月5日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内出席党际外交与民间外交全体会议并发表讲话。
☕️越通社新闻下午茶（2026.8.5）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越南国防部副部长阮新疆大将会见美国太平洋司令部司令
阮新疆强调，越南始终将美国视为最重要的伙伴之一。随着越美双边关系的积极发展势头，两国防务合作近年来在多个领域取得了务实成效。
越南第十六届国会第一次非常规会议：完善银行与反洗钱法律框架
按越南第十六届国会第一次非常规会议议程，8月5日上午，国会听取了关于《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信贷组织法〉若干条款修改补充法（草案）》的呈文和相关审查报告。