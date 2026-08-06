越共中央总书记、国家主席苏林将对澳大利亚和新西兰进行国事访问

在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告，包括：国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院运作、人民法院运作和执法工作的决议；广宁市成立事宜；北宁市成立事宜；首都河内五环路建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议。