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越共中央总书记、国家主席苏林将对澳大利亚和新西兰进行国事访问

应澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷（Sam Mostyn）和新西兰总督辛迪·基罗（Cindy Kiro）的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林将率越南高级代表团于2026年8月9日至14日对澳大利亚和新西兰进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内——应澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷（Sam Mostyn）和新西兰总督辛迪·基罗（Cindy Kiro）的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林将率越南高级代表团于2026年8月9日至14日对澳大利亚和新西兰进行国事访问。（完）

越通社
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