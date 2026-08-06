加强西宁省边境线走私打击力度

越通社西宁省——走私、商业欺诈及非法运输货物活动对边境管理与管控提出了更高要求。面对日益复杂隐蔽的作案手段，西宁省正加强各执法力量协同配合，主动识别风险，统筹实施多项措施，逐步巩固从边境到内地的反走私防线。



从边境到内地加大管控力度



西宁省边界线有369公里长，设有4个国际口岸、4个国家级口岸和13个边境通道以及众多小路便道和连接各大经济中心的交通网络。据西宁省人民委员会介绍，这既是发展对外经济的优势，也潜藏着走私及非法运输毒品、武器、香烟及违规商品的风险。



在内地，假冒伪劣商品、侵犯知识产权商品以及来源不明商品的生产经营和商业欺诈行为愈发复杂，并呈现从传统经营场所向电子商务和社交平台转移的趋势。一些不法分子利用Facebook、Zalo、TikTok及其他电商平台销售走私货、假货及来源不明商品，对财政预算收入、市场竞争环境、知识产权保护及消费者权益造成不利影响。



职能力量从边境到内地加大管控力度。图自越通社

据西宁省打击走私、商业欺诈及假冒伪劣商品指导委员会（第389号指导委员会）的统计，2026年前7个月，全省共检查并查获运输、买卖违禁品及走私案件208起；生产经营劣质商品案件5起；生产经营假冒商品案件1起；侵犯商标权案件42起；商业欺诈等其他违法行为3514起。经处理，共上缴国家预算约2526亿越盾（折合人民币6476万元），立案调查61起，涉及106人。



在打击犯罪的实践经验中，随着犯罪分子不断改变其手段和策略，困难和挑战变得越来越明显。面对上述情况，创新打击方式、应用科技并强化跨部门协同已成为当务之急。



强化协同配合 提升打击效果



西宁省第389号指导委员会常务副主任、工贸厅厅长张晋山表示，2026年最后几个月，各执法力量和企业及权利主体将继续在打击假冒商品和侵犯知识产权行为方面加强配合与处理。同时，西宁省将加大法律宣传教育力度，提高民众和企业认知，共同参与打击假货和知识产权侵权行为。



西宁省木牌国际口岸。图自越通社

西宁省人民委员会副主席阮鸿青表示，今后将继续严格落实政府、第389号指导委员会和中央各部委的指示，强化领导责任，加强公安、边防部队、海关、市场管理部门以及地方政府之间的协作。同时，该省大力推进在管理、监督与宣传工作中的信息技术应用和数字化转型，呼吁民众积极参与反走私、反商业欺诈和打击假冒商品工作。



他要求各职能部门需主动掌握形势，加强基础调查与预测研判，及时识别新型作案手段；在边境线、口岸、重点区域、仓储点、货物集散地、物流中心、电商平台社交网络和高风险领域开展有针对性的检查与管控工作；依法从严查处生产经营假冒商品、走私商品、来源不明商品及侵犯知识产权行为。



同时提高生产经营相关组织、个人和消费者的守法意识，有助于建立从边境到内地的全面有效反走私阵线。（完）