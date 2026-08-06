越共中央总书记、国家主席苏林：创新基础设施规划和发展组织工作

越通社河内 —— 8月6日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与政府党委及各机关关于落实中央委员会和中央政治局关于建设配套基础设施，使越南发展成为现代化工业国家的第13-NQ/TW号决议和第72-KL/TW号结论。



苏林对近期在大型工程项目中展现出的敢想敢干精神和组织实施能力给予认可和表扬，同时也指出若干局限和不足之处，要求革新基础设施发展思维，确保规划和投资中的互联互通，以服务质量和经济效率为目标，协调发展物质基础设施、数字基础设施和自然基础设施。



苏林强调，基础设施必须成为战略性经济产业，创造大市场以发展国内生产能力，发挥国家在资源动员中的引领作用，公共投资集中于基础性、跨区域必需且有辐射带动效应的产业。



在强调重点任务时，苏林要求必须革新基础设施规划和发展组织工作。根本革新投资管理和基础设施资产管理，强化一把手责任。提高项目准备和开发质量，注重工程全生命周期管理。明确对进度滞后、多次调整投资额度或运营低效项目的责任。抓紧建设统一的规划、项目和基础设施资产数据库，大力推进数字技术、人工智能在国家基础设施资产投资、管理和运营中的应用。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

苏林建议集中资源投入战略性基础设施系统，完善交通和物流走廊；发展水路运输、国家铁路和城市铁路，并与技术转让、国内产业发展相结合；革新资源动员和分配机制。



苏林指出，要推进分级分权，并与资源、执行能力和问责制相结合；加强国家基础设施资产管理和风险控制，不因进度而忽视工程质量和安全，加强反腐败、反浪费，严守投资纪律。



关于新时代国家基础设施系统的愿景，苏林强调，到2045年，越南必须拥有配套、智能、绿色、安全的基础设施系统。在新的发展征程中，基础设施必须承担更大使命，创造现代生产能力，提高生产率，增强韧性，为国家开辟新的发展空间。



苏林建议政府党委常委会、各部委和地方最高程度发挥责任精神，大力创新思维和组织实施方式，有效使用每一分资金，确保每一项工程的质量。使今天建设的一切成为后代子孙的坚实基础。（完）