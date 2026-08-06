时政

越共中央总书记、国家主席苏林：创新基础设施规划和发展组织工作

8月6日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与政府党委及各机关关于落实中央委员会和中央政治局关于建设配套基础设施，使越南发展成为现代化工业国家的第13-NQ/TW号决议和第72-KL/TW号结论。

越共中央总书记、国家主席苏林：创新基础设施规划和发展组织工作。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林：创新基础设施规划和发展组织工作。图自越通社

越通社河内 —— 8月6日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与政府党委及各机关关于落实中央委员会和中央政治局关于建设配套基础设施，使越南发展成为现代化工业国家的第13-NQ/TW号决议和第72-KL/TW号结论。

苏林对近期在大型工程项目中展现出的敢想敢干精神和组织实施能力给予认可和表扬，同时也指出若干局限和不足之处，要求革新基础设施发展思维，确保规划和投资中的互联互通，以服务质量和经济效率为目标，协调发展物质基础设施、数字基础设施和自然基础设施。

苏林强调，基础设施必须成为战略性经济产业，创造大市场以发展国内生产能力，发挥国家在资源动员中的引领作用，公共投资集中于基础性、跨区域必需且有辐射带动效应的产业。

在强调重点任务时，苏林要求必须革新基础设施规划和发展组织工作。根本革新投资管理和基础设施资产管理，强化一把手责任。提高项目准备和开发质量，注重工程全生命周期管理。明确对进度滞后、多次调整投资额度或运营低效项目的责任。抓紧建设统一的规划、项目和基础设施资产数据库，大力推进数字技术、人工智能在国家基础设施资产投资、管理和运营中的应用。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-lam-viec-voi-dang-uy-chinh-phu-8936699.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

苏林建议集中资源投入战略性基础设施系统，完善交通和物流走廊；发展水路运输、国家铁路和城市铁路，并与技术转让、国内产业发展相结合；革新资源动员和分配机制。

苏林指出，要推进分级分权，并与资源、执行能力和问责制相结合；加强国家基础设施资产管理和风险控制，不因进度而忽视工程质量和安全，加强反腐败、反浪费，严守投资纪律。

关于新时代国家基础设施系统的愿景，苏林强调，到2045年，越南必须拥有配套、智能、绿色、安全的基础设施系统。在新的发展征程中，基础设施必须承担更大使命，创造现代生产能力，提高生产率，增强韧性，为国家开辟新的发展空间。

苏林建议政府党委常委会、各部委和地方最高程度发挥责任精神，大力创新思维和组织实施方式，有效使用每一分资金，确保每一项工程的质量。使今天建设的一切成为后代子孙的坚实基础。（完）

越通社
#新纪元 #越共中央总书记、国家主席苏林 #苏林 #基础设施 #基础设施建设
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

从决议到实践

相关新闻

在越南致力于实现两位数经济增长目标的背景下，提升吸引外资质量被确定为创造更多发展资源的重要动力之一。图自nhandan.vn

吸引FDI的新动能：四大解决方案

据财政部外国投资局消息，为增强投资环境吸引力，并迎接新一代FDI资金流入，需要同步实施有关体制、基础设施、人力资源以及支持政策等四大解决方案，从而提升FDI部门对经济的贡献效率。

附图。图自互联网

人工智能对越南经济增长的影响

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

更多

越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部领导向古巴代表赠送《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》。图自越通社

《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式在河内举行

8月5日下午，越南真理国家政治出版社与越共中央宣教部在河内联合举行《古巴革命总司令菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》新书发布仪式。该套文选共24卷，以西班牙文出版，值此古巴革命卓越领导人，越南党、国家和人民的伟大朋友、忠诚同志——菲德尔·卡斯特罗·鲁斯总司令诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）之际推出。

印度空军代表团访问越南空军军官学校。图自《人民军队报》

印度空军代表团访问越南空军军官学校

8月5日，由印度空军参谋长AP·辛格大将率领的印度空军工作代表团对越南空军军官学校进行工作访问。学校校长吴永福少将及越南防空-空军军种代表出席活动。

越南第十六届国会第一次非常规会议现场。图自越通社

越南第十六届国会第一次非常规会议：建议制定对投资建设五环路项目特殊机制

在越南第十六届国会第一次非常规会议上，8月6日上午，国会在大会堂举行全体会议，听取关于6项内容的呈文和审查报告，包括：国会关于预防和打击犯罪及违法行为、人民检察院运作、人民法院运作和执法工作的决议；广宁市成立事宜；北宁市成立事宜；首都河内五环路建设投资项目的主张；调整老街—河内—海防铁路建设投资项目的主张；国会关于处理风电、光伏发电项目若干困难和障碍的特殊机制的决议。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团举行工作会谈。图自越通社

越老加强理论与政治合作

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训率领该学院代表团与老挝人民革命党中央政治局委员、中央理论委员会主席吉乔·凯坎匹吞率领该委员会代表团8月4日下午在老挝首都万象举行工作会谈，就两党理论研讨会组织计划及今后合作方向进行交换意见。

老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局局长旺松·因潘潘上将为越南人民军总政治局代表团举行正式欢迎仪式。图自越通社

越老推动国防领域全面合作

越通社驻老挝记者报道，对老挝进行正式访问期间，8月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常务委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率越南人民军政治干部代表团礼节性拜会了老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋大将。