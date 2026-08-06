越泰建交50周年：互信与情谊铸就的合作历程

越通社曼谷——值此越泰建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日）之际，越南驻泰国大使范越雄接受越通社驻曼谷记者采访时分享了他对这一重要历史时刻的感想。



范越雄指出，在这一具有特殊意义的年份，两国高层互访十分频繁，成为双边关系的一大亮点。越共中央总书记、国家主席苏林于今年5月底对泰国进行正式访问；随后，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）于6月份对越南进行正式访问，泰国国会主席、下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Zaram）也在越泰建交50周年之际对越南进行正式访问。这充分体现两国领导人对推动越泰全面战略伙伴关系走深走实，为双边合作迈入下一发展阶段注入新动力的坚定决心。



范越雄认为，越泰关系最重要的基础是双方政治互信根基越扎越牢，战略利益相似，两国人民感情深厚。50年来，越泰双边关系在两国历代领导人的持续努力，各部门各地方和企业界之间的密切协作，特别是两国人民之间日益紧密的联系之下不断巩固发展。10多万名越裔泰国人、设在泰国各地的胡志明主席纪念遗址和博物馆、越南街（Viet Nam Town）以及两国企业、大学生和游客互动频繁都是越泰关系牢固民心基础的生动写照。



范越雄表示，相信两国在新发展阶段的合作潜力扔有待挖掘。在继续推动传统领域合作提质升级的同时，双方应重点挖掘数字经济、创新、人工智能、半导体产业、绿色转型、可再生能源以及供应链互联互通等新的增长动力。持续深化地方间合作，加强学校和科研机构之间的联系，扩大青年交流等举措将进一步夯实两国关系的社会基础，为越泰关系长远发展注入持久动力。依托半个世纪以来建立的友好基础和全面战略伙伴关系框架，越南与泰国推动双边关系向更深层次、更高水平、更高质量发展，并成为东盟国家间合作的成功典范之一具有诸多有利条件。



越南大使范越雄表示，泰国是越共十四大外交路线和融入国际社会重大主张部署迎来诸多有利条件的地方之一。当前，越泰关系正处于历史最好时期，政治互信不断巩固，战略利益日益交融，全面战略伙伴关系框架为双方多个领域开辟广阔合作空间。



与此同时，我们也面临新的任务和要求。当前地区和国际形势深刻复杂演变，大国战略竞争加剧，全球经济波动以及数字化转型和绿色转型趋势，要求推进对外工作思路和方式转变。这要求驻外代表机构不仅发挥好桥梁纽带作用，还要主动做好参谋咨询、形势研判、伙伴对接和推动合作协议落实见效等工作。



下一阶段，越南驻泰国大使馆将有效落实两国高层共识和协议以及2026—2031年阶段全面战略伙伴关系行动计划。工作重点包括大力推进经济外交，深入实施“三个对接”战略，支持两国地方和企业深化合作，充分发挥文化外交、对外宣传和海外越南人工作的重要作用，从而推动越泰关系向更深层次、更高水平、更可持续发展。（完）



越通社