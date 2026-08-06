环保

增强新时期应对气候变化的主动性

越南政府颁布行动计划，落实越共第十四届中央委员会2026年7月28日颁布关于“新时期环保与主动应对气候变化”的第75-KL/TW号结论。该行动计划的目标旨在确保党的全面、直接领导和指导；发挥推动国家发展的引导作用；发挥祖国阵线的监督与社会评议作用；并凝聚整个政治体制、企业界及每一位民众共同奋斗的力量。

因持续高温少雨，芹苴市多条沟渠出现干涸。图自越通社
因持续高温少雨，芹苴市多条沟渠出现干涸。图自越通社

越通社河内——越南政府颁布行动计划，落实越共第十四届中央委员会2026年7月28日颁布关于“新时期环保与主动应对气候变化”的第75-KL/TW号结论。该行动计划的目标旨在确保党的全面、直接领导和指导；发挥推动国家发展的引导作用；发挥祖国阵线的监督与社会评议作用；并凝聚整个政治体制、企业界及每一位民众共同奋斗的力量。

该行动计划提出了九项实施举措：一是加强宣传教育，凝聚思想共识与行动合力，动员全社会参与生态环境保护和应对气候变化；二是完善体制机制、政策与法律法规，提高执法效能； 三是高效筹措、配置和使用各项资源；四是着力解决突出环境问题，加强污染防治与控制，持续改善环境质量；五是加强自然保护与生物多样性保护，高效利用各类资源；六是积极适应气候变化，有效防范和化解灾害风险；七是加快推进绿色转型，发展循环经济与低碳经济，强化温室气体排放管理；八是大力发展科学技术、创新驱动、数字化转型与人才队伍建设；九是深化国际合作与对外开放。

其中，行动计划重点推进环境污染治理与大气环境质量管理，调集力量治理河内市、胡志明市及各大城市空气污染问题；有效治理重点流域、沟渠、湖泊及优先河段的水污染；加快推进城镇生活污水、工业集群及传统工艺村的污水收集与处理基础设施建设；严格控制环境敏感区及高压区域的污染物排放总量，使其与环境容量相适应。

提高生活垃圾分类效能，服务循环经济发展；同步投资建设收集、运输、再利用、回收利用及能源回收利用设施；降低直接填埋比例；落实并推进生产者和进口商延伸责任（EPR），培育和壮大再生材料市场。

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金瓯省应用热成像无人机协助护林防火力量。图自越通社

积极识别并管控绿色转型过程中产生的新型废弃物；严控引进技术落后、资源消耗高、存在环境污染隐患的技术与设备。

大力推进传统工艺村环境污染治理，结合绿色、循环与可持续发展导向，促进乡村产业的保护与发展。集中力量整治矿产开采与加工区、化学品与农药残留区以及其他环境污染热点区域。

与此同时，梳理并完善统筹考虑应对气候变化要求的工程技术标准、规范与定额；开展气候变化适应活动监测与评估。

注重投资建设对台风、洪水、内涝、干旱、海水入侵以及气候变化、海平面上升影响具备高强韧性的基础设施。发展气候韧性城市，着力解决各大都市因极端强降雨和天文大潮导致的城市内涝问题。（完）

越通社
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