增强新时期应对气候变化的主动性

越通社河内——越南政府颁布行动计划，落实越共第十四届中央委员会2026年7月28日颁布关于“新时期环保与主动应对气候变化”的第75-KL/TW号结论。该行动计划的目标旨在确保党的全面、直接领导和指导；发挥推动国家发展的引导作用；发挥祖国阵线的监督与社会评议作用；并凝聚整个政治体制、企业界及每一位民众共同奋斗的力量。
该行动计划提出了九项实施举措：一是加强宣传教育，凝聚思想共识与行动合力，动员全社会参与生态环境保护和应对气候变化；二是完善体制机制、政策与法律法规，提高执法效能； 三是高效筹措、配置和使用各项资源；四是着力解决突出环境问题，加强污染防治与控制，持续改善环境质量；五是加强自然保护与生物多样性保护，高效利用各类资源；六是积极适应气候变化，有效防范和化解灾害风险；七是加快推进绿色转型，发展循环经济与低碳经济，强化温室气体排放管理；八是大力发展科学技术、创新驱动、数字化转型与人才队伍建设；九是深化国际合作与对外开放。
其中，行动计划重点推进环境污染治理与大气环境质量管理，调集力量治理河内市、胡志明市及各大城市空气污染问题；有效治理重点流域、沟渠、湖泊及优先河段的水污染；加快推进城镇生活污水、工业集群及传统工艺村的污水收集与处理基础设施建设；严格控制环境敏感区及高压区域的污染物排放总量，使其与环境容量相适应。
提高生活垃圾分类效能，服务循环经济发展；同步投资建设收集、运输、再利用、回收利用及能源回收利用设施；降低直接填埋比例；落实并推进生产者和进口商延伸责任（EPR），培育和壮大再生材料市场。
积极识别并管控绿色转型过程中产生的新型废弃物；严控引进技术落后、资源消耗高、存在环境污染隐患的技术与设备。
大力推进传统工艺村环境污染治理，结合绿色、循环与可持续发展导向，促进乡村产业的保护与发展。集中力量整治矿产开采与加工区、化学品与农药残留区以及其他环境污染热点区域。
与此同时，梳理并完善统筹考虑应对气候变化要求的工程技术标准、规范与定额；开展气候变化适应活动监测与评估。
注重投资建设对台风、洪水、内涝、干旱、海水入侵以及气候变化、海平面上升影响具备高强韧性的基础设施。发展气候韧性城市，着力解决各大都市因极端强降雨和天文大潮导致的城市内涝问题。（完）
芹苴市与澳大利亚伙伴推动在教育及应对气候变化领域中的合作
7月29日上午，芹苴市人民委员会主席张景宣及相关厅局代表与由澳大利亚国际发展部部长、小型企业部部长兼多元文化事务部部长、众议员安妮·阿里（Anne Aly）率领的工作代表团进行工作座谈。