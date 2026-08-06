经济

中国企业看好与越南农业机械化开展合作的前景

部分中国农业机械制造企业代表评估认为，越南农业现代化进程，以及提高生产效率、降低生产成本和推进机械化的需求，为越中两国企业在农机领域的合作开拓广阔空间。

山东金大丰机械有限公司代表接受越通社记者采访
山东金大丰机械有限公司代表接受越通社记者采访

越通社河内——部分中国农业机械制造企业代表评估认为，越南农业现代化进程，以及提高生产效率、降低生产成本和推进机械化的需求，为越中两国企业在农机领域的合作开拓广阔空间。

接受越通社驻华记者采访时，企业代表表示，机械化不仅能替代传统劳动力，还有助于提高生产效率、缩短播种与收割周期、减少产后损失并提升农产品质量。对于像越南这样的水稻生产大国而言，大力推进机械化被视为提升农业竞争力的必然趋势。

山东金大丰机械有限公司代表认为，得益于耕地面积广阔、机械化需求持续增长以及与区域内国家相似的耕作条件，越南是东南亚最具农机发展潜力的市场之一。其中，适用于小规模农田、软土地基及湿热气候的中小型农机机型，被评估为能够有效满足当地市场的实际需求。

中国企业认为，两国在农业机械化领域的合作不仅停留在贸易层面，正在逐步转向更为全面的合作模式，包括技术转让、技术培训、维护保养体系建设、零部件供应以及售后服务网络建设，这些要素被视为高效利用农机设备并延长其使用寿命的关键。

中国企业代表表示，越南正大力推进现代农业发展，应用科学技术并向规模化生产转型，为在耕地、播种、田间管理及收割等环节广泛应用机械化设备创造了广阔空间。这被视为两国拓展机械化合作的重要基础，有助于提高劳动生产率、降低生产成本并推动农业可持续发展。（完）

越通社
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