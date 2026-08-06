第十六届国会第一次非常规会议：审议国家重点项目的投资主张

越通社河内——8月6日上午，在越南国会主席陈青敏的主持和国会副主席阮鸿延的引导调度下，国会听取关于河内首都地区五环路建设项目投资主张；老街—河内—海防铁路线建设项目投资主张调整的呈文和相关审查报告。



越南建设部部长陈鸿明陈述了有关河内首都地区五环路建设项目投资主张以及老街—河内—海防铁路线建设项目投资主张调整的呈文。



越南建设部部长陈鸿明陈述了有关河内首都地区五环路建设项目投资主张以及老街—河内—海防铁路线建设项目投资主张调整的呈文。图自越通社

河内首都地区五环路建设项目被提议投资，旨在形成一条现代化、同步的高速环城公路，有效连接首都河内与区域内各地方、都市区、工业园区和物流中心。满足运输需求，拓展发展空间，促进经济社会发展，保障国防安全，减轻交通压力和环境污染。



投资范围全线长349公里，途经7个地方。高速公路主线按规划规模为6车道，时速100—120公里/小时；并行道路规模最少为2车道，时速60—80公里/小时。



关于投资方式，政府建议现阶段以公共投资方式投资该项目，完工后收费，类似东部南北高速公路项目；在编制可行性研究报告过程中继续研究公私合作（PPP）模式投资的可能性。



初步总投资额约为288.268万亿越盾，其中高速公路主线部分为215.192万亿越盾，使用中央财政资金；并行道路部分约73.076万亿越盾，使用地方财政资金。



项目自2026年起进行投资准备，2027年实施，2030年基本完工。2026—2030年期间其余路段继续筹集资金优先早日投资，力争2035年前全线完工。



政府为五环路提出了10组政策机制。其中8组政策机制已获国会在其他国家重点工程中允许适用，并提议新增2组适用于该项目的政策机制（对生产用地被收回企业的补偿和扶持工作；决定转换投资方式的权限）。



关于老街—河内—海防铁路线建设项目投资主张调整，项目补充了安园—嘉林段8.4公里路线，同时将北部客运枢纽站位置从安园调整至嘉林，以确保符合《首都河内百年愿景总体规划》和调整后的铁路网规划。



项目还将南海防—沥县段名称从主线调整为支线，以符合调整后的国家铁路网规划和运输组织运营方案。补充2条连接现有铁路系统进入老街—河内—海防铁路线各车站的支线。将北鸿站至南海防站段的规模从分期投资单线调整为投资完善双线。



同时，调整连接海港的各支线牵引方式。为充分发挥项目效益，政府建议各支线不使用电力牵引，而使用已获批投资主张中的柴油机车；预计到2045年将转为使用清洁能源机车。



国会经济财政委员会主任潘文买发表讲话。图自越通社

在就这两项内容作审查报告时，国会经济财政委员会主任潘文买认为，河内首都地区五环路项目符合国家重点工程标准，档案基本满足要求，对加强区域互联互通和连接发展极具有重要意义。



该项目包括22个子项目，经济财政委员会建议明确各主管机关的责任，特别是总体协调机制；进度节点和进度滞后处理机制。



初步总投资额为288.268万亿越盾，而2026—2030年阶段仅计划安排59.7万亿越盾，相当于中央财政资金需求的27.7%；剩余中央财政资金及全部地方资金尚未明确来源和平衡能力。



因此，委员会建议补充明确资金来源、资金结构、资金安排进度、中央和地方财政的平衡和安排能力，特别是在河内、海防等预计被分配大量资金的地方，按各阶段提供资金平衡能力的证明依据，作为评估可行性和审议决定的依据。



对于老街—河内—海防铁路项目投资主张调整，经济财政委员会认为，呈请国会审议决定调整是有依据且符合权限的。档案基本满足要求；调整基本符合基础设施发展方向。



经济与财政委员会建议政府继续审查一致性，对档案的完整性、准确性和真实性负责。继续审查与地方规划、土地利用和物流港口体系的协调性；补充初步环境影响评估。



对于连接南涂山站的线路段，需明确规定实施时间、费用、资金来源、管理责任和结算；明确处理已按原路线征收但调整后不再使用的土地面积的方案；评估已执行的费用及管理、开发、使用方案，以防流失和浪费。各地需公开实施范围和进度，加强对话，保障人民群众的合法权益。



关于补偿、扶持、安置和建材来源，审查机构建议全面核查受影响的土地和人口数据；充分准备安置土地储备；制定职业转换扶持政策，稳定生计。（完）