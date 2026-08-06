将广南面打造成为中部地区的饮食文化象征

越通社岘港——8月5日，岘港市饮食文化协会表示，2026年 “广面之颂——广南饮食精华” 节将于8月14日至15日在岘港市和强坊仙山体育宫区域的耐南祠堂举行。



岘港市饮食文化协会主席、组委会主任黎廷军表示，广南面是广南地区的特色美食，凝聚了中部地区居民的历史、文化和生活价值。凭借食材、烹制方法和风味的多样性，广南面已成为越南饮食文化的代表性美食之一，为推广岘港形象和旅游业作出了贡献。



组委会表示，此次美食节旨在保护和弘扬传统饮食文化遗产价值，同时将广南面打造成为该市的特色旅游产品。通过宣传推广、企业对接和表彰典型品牌，活动致力于提升产品质量、规范制作流程、发展从原料到服务的价值链，从而提升地方饮食的经济价值和竞争力。



在开幕前夕，8月11日下午将举办 “广南面——广南饮食精华在地方旅游和经济发展中的作用” 研讨会，探讨保护和弘扬广面价值及提升品牌地位的解决方案。



在美食节框架内将举办多项活动，如表彰2026年岘港特色广南面品牌，广南面体验和品尝空间，“一乡一品”产品、广南特产和食材展示；工匠和厨师现场制作展示；文化交流、美食旅游推广、企业对接和品牌推介。



借此机会，岘港市饮食文化协会还发起了 “2026年岘港特色广南面品牌表彰” 活动，旨在表彰在质量、信誉方面表现突出，并为保护和弘扬地方饮食文化价值作出积极贡献的品牌，致力于将广南面打造成为岘港乃至中部地区的饮食文化象征。（完）

越通社