越南—泰国持续深化议会合作

双方在会谈上相互通报了各自国家经济社会发展情况，共商进一步加强两国和两国议会合作关系的措施。

陈青敏重申，越南始终坚持独立自主、和平、合作与发展、多边化、多样化的外交路线。他强调，越南始终高度重视并将发展越泰全面战略伙伴关系置于首要优先位置。

双方一致同意继续密切配合，切实落实两国高层共识，保持各级代表团互访和双边合作机制高效运转；推动国防安全、经贸和投资合作平衡且可持续发展，努力尽早将双边贸易金额提升至250亿美元。双方还一致同意加强基础设施、物流、企业和地方之间的互联互通，拓展旅游、教育培训、科技、创新和民间交流合作。

一致同意继续加强高层交往和各层级接触，切实落实两国国会合作协议和越南国会办公厅与泰国众议院秘书处合作谅解备忘录。进一步扩大两国国会各专门委员会、友好议员小组、青年议员小组、女议员小组及国会参谋机构之间的合作与经验交流，重点围绕立法工作、最高监督、数字化转型、绿色增长和应对气候变化等领域深化合作。

双方一致同意进一步发挥国会在完善相关法律框架，监督两国高层共识以及《2026—2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》的落实情况方面的作用，积极推动“三个对接”战略落地见效，进一步加强两国供应链、企业和地方之间的互联互通。（完）

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