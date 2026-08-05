2026亚洲科学夏令营：越南教育寄予厚望

今年，越南代表团由10名优秀高中学生和大学生组成，他们分别来自越南全国顶尖高校和重点高中。

澳大利亚坎宁学院学生阮良鹏：“2026亚洲科学夏令营为我带来了非常特别的文化与学术体验。通过丰富多彩的文化艺术交流活动，我深刻感受到亚洲各国文化之间的紧密联系。此外，虽然教授们深入浅出的专题超出了我目前的知识水平，但正是这种挑战激发了我不断学习、不断进步的动力。尤其是能够与世界知名科学家面对面交流、合影，并感受到他们平易近人的风范，让我倍感自豪，也获得了极大的鼓舞。”

嘉莱省黎贵惇高中学校学生陈英杰：“这是我第一次参加国际夏令营，对我来说亚洲科学夏令营是一段全新的经历。在这里，我不仅学到了新的知识，结识了来自不同国家的新朋友，了解了各国的风俗文化，更重要的是，我深刻领悟到了跨学科思维的重要性。我想，跨学科融合正是推动人类不断发展、取得重大成就的关键所在。”

胡志明市国家大学附属天才中学学生阮清水：“在香港大学（HKU）参加夏令营期间，我有机会与来自世界各地的学生交流，接触到许多新的学科领域，并向世界顶尖教授学习。这些宝贵的经历不仅提升了我的国际视野，也为我今后的大学学习和未来发展积累了宝贵经验。回到越南后，我希望能够把这种积极进取的精神传递给更多同学，帮助大家拓宽国际视野，并鼓励更多学生积极参与国际科学交流活动。”

夏令营期间，青年代表将参加丰富多彩的系列活动，包括全体会议、演讲嘉宾与学生之间的专题平行讨论会、科学海报（Poster）展示以及社会交流和实地参访等活动。

本届活动于8月2日至8日举行，由香港大学主办，旨在庆祝该校建校115周年。（完）