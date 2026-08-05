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数据共享合作——东盟新的增长动力

新加坡国防部长黄永宏8月3日表示，东盟各国需要在数据共享、能源和金融等领域加强合作，以创造区域经济增长的新动力，同时警告“数据保护主义”趋势可能阻碍一体化和创新进程。

新加坡国防部长黄永宏。图自越通社
新加坡国防部长黄永宏。图自越通社

越通社河内—— 新加坡国防部长黄永宏8月3日表示，东盟各国需要在数据共享、能源和金融等领域加强合作，以创造区域经济增长的新动力，同时警告“数据保护主义”趋势可能阻碍一体化和创新进程。

越通社驻新加坡记者报道，黄永宏在新加坡国际事务研究所主办的第18届东盟与亚洲论坛上发表讲话时表示，数据正成为“未来经济的新润滑剂”。东盟拥有因人口多样性而丰富的数据库，但挑战在于各国能否超越数据保护主义趋势，有效开发这一资源。

黄永宏回顾了东盟有望在2030年成为世界第四大经济体的预测，认为该区域仍有很大空间发挥集体力量，创造出大更大价值。

在能源合作方面，黄永宏表示，许多东盟国家拥有风电、地热和太阳能等资源，有潜力成为世界领先的可再生能源中心。他指出，到2045年建成东盟一体化电网的目标将带来切实的经济效益，有助于降低整个区域的能源成本。然而，要实现这一目标，各国需要破除国内政策障碍，并继续扩大现有合作模式，如老挝—泰国—马来西亚—新加坡电网连接项目。

在金融领域，黄永宏强调了加强东盟各经济体之间互联互通的重要性，以便为资金流动创造低交易成本和更少障碍的条件。他认为，这一目标不一定通过使用共同货币来实现，而可以通过更紧密的金融联系体系达成，类似新加坡与澳大利亚和新西兰的合作模式。

在同一论坛上，新加坡交通部长徐芳达表示，在2027年担任东盟轮值主席国时，新加坡将推动若干加强区域互联互通的倡议，其中包括逐步开放航空服务自由化和扩大各海港之间的合作。

据徐芳达介绍，贯穿始终的目标是推动更深层次的一体化，扩大市场规模和加强互联互通，从而提高东盟的竞争力。（完）

越通社
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