越通社河内——据《越共电子报》报道，2017年前10个月越南汽车进口量达7.7万辆，相当于去年同期的88.8%；进口额达16.87亿美元，相当于去年同期的86.3%。统计总局的数据显示，2017年10月份越南汽车进口量达6000辆，进口额达1.35亿美元，进口价格平均为2.25万美元/辆。2017年前10个月越南汽车进口量累计达7.7万辆，相当于去年同期的88.8%（8.67万辆）；进口额达16.87亿美元，相当于去年同期的86.3%（19.54亿美元）。统计总局透露，这是两年来越南汽车进口额最低的一个月。此前，2017年9月份越南汽车进口额达1.65亿美元，环比下降1500万美元；10月份该数字为1.35亿美元，环比下降3000万美元。此外，2017年10月份越南的摩托车及零件进口额达4000万美元。专家们表示，根据《东盟货物贸易协定》规定，自2018年1月1日起越南从东盟各国进口汽车的关税将降为零，因此各汽车经销公司减少其汽车进口量，集中销售库存汽车。此外，消费者也等到2018年购买价格更为低廉的汽车，所以越南汽车市场也受到影响。从现在到年底，越南9座以下汽车的进口量或将继续大幅下降。（越通社-VNA）