阮春福总理（右）会见孟加拉国驻越大使萨米纳·纳兹。越通社记者 统一 摄

越通社河内——越南政府总理阮春福10月31日下午在河内会见孟加拉国驻越大使萨米纳·纳兹（Samina Naz）时表示相信，萨米纳·纳兹将为推动越南与孟加拉国关系日益务实发展做出积极贡献。阮春福强调，越南的一贯对外政策是一向重视推进与孟加拉国的关系；对越南与孟加拉国的传统友谊与多方面合作关系自建交44年以来不断向前发展表示高兴。阮春福评价说，两国经贸合作关系取得积极进展，两国双边贸易额呈现增长趋势，从2009年的9300万美元增至2016年的6.09亿美元。阮春福提议，孟加拉国考虑加大进口越南具有优势的产品，如农水产品、消费品、原材料等。此外，双方可在基础设施、电力、电信、水产养殖等领域开展合作。目前，越南正大力改善投资营商环境，为包括孟加拉国在内的世界各国企业和投资商赴越投资营造更加便利条件。孟加拉国驻越大使萨米纳·纳兹强调，孟加拉国人民一向重视并对越南人民在胡志明主席的领导下的民族解放斗争事业所取得的成就表示敬佩。孟加拉国政府和人民一向对越南政府和人民的建国卫国和推动国家发展事业予以支持。萨米纳·纳兹表示，越南与孟加拉国的合作潜力巨大。近年来越南在各个方面已取得重大成就，孟加拉国一直将越南视为学习的模范。目前，孟加拉国从越南进口大米和建材等。孟加拉国希望越南企业加大对该国的投资力度。萨米纳·纳兹表示希望，今后将继续受到越南政府、阮春福总理本人、各有关部门等给予的帮助和支持。（越通社-VNA）