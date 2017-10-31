越通社组织部副主任、竞赛奖励委员会副主席吴氏金莺在仪式上公布向丁有余追授政府总理的奖状、越通社社长的奖状和“致力于通讯社事业纪念章”的决定。

越通社副社长丁灯光受政府总理的委托向丁有余家属颁发政府总理的奖状、越通社社长的奖状和“致力于通讯社事业纪念章”。

丁灯光在仪式上同时向丁有余的家庭移交总额为9亿越盾的存折，此笔资金是由越通社全体干部职工和其他部门及个人募捐。此外，越通社《信息报》和越南西贡-河内商业股份银行（SHB）分别向丁有余家属移交总额为1.25亿越盾和100亿越盾的存折。

此前，11月10日12时，丁有余在安沛省连接文振县与义路县的铁桥（ Cầu Thia）上现场报道水灾情况时被洪水冲走。10月13日下午，丁有余尸体在安沛市文富桥地区找到，距离事故现场近100公里。

丁有余出生于1988年，是宁平省人，毕业于新闻与宣传学院，在读大学期间已被接纳为越南共产党党员。2016年被越通社录取并成为越通社驻安沛分社记者。（越通社—VNA）