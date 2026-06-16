国家正进入一个新的发展阶段，机遇前所未有，但面临的要求也更高。因此，革命新闻的作用更加重要。新闻媒体必须保持政治立场，提高信息质量，倾听民声，说真话，直面问题，切实承担社会责任，不负党、国家和人民重托。

苏林在会见中发表讲话时强调，未来，新闻媒体必须为巩固社会信任、捍卫党的思想基础作出贡献。新闻媒体需要更好地宣传党的主张、路线和国家的政策法律。与错误、敌对信息作斗争是经常性的任务。但斗争不能仅靠口号、立场，而必须靠证据、靠论据、靠规范的语言、靠冷静的态度和靠职业信誉。主流新闻产品需要让读者、观众更清楚地辨明是非曲直，更清楚地看到共同利益，从而更加信任并共同行动。

苏林明确指出，新闻媒体必须贴近实际、尊重事实、以人民利益为出发点。各家新闻机构和记者继续深入基层，更多关注群众、企业和地方的实际问题；及时发现政策执行中的障碍；加强好做法、好经验、好模式的宣传工作。

苏林指出，新闻媒体必须在数字时代大力革新工作方式。各新闻机构需要建设现代化、多媒体、具有数据分析能力、为多个平台生产内容、接触年轻公众。同时，新闻媒体必须服务和配合国家新时期各项重点任务。在反腐败、反浪费、反消极的斗争中，新闻媒体继续是社会的重要监督渠道，为培育社会文化、道德和国家发展愿景作出贡献。（完）