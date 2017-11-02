越通社河内——从11月5日至11日，越南第二次担任亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的东道国。2017年APEC会议主题为“打造全新动力，开创共享未来”，充分体现越南和APEC各成员经济体希望通过促进贸易投资自由化、地区经济一体化、经济技术合作、保障人类安全和营造便利且可持续发展的营商环境等为建设活跃与互联互通的亚太共同体做出努力。APEC于1989年11月成立，初始成员包括12个，经过近30年的发展，至今APEC成员经济体共有21个，其中包括9个属于20国集团的经济体和许多活跃发展经济体，APEC共有28亿人口，占世界人口的39%，其国内生产总值（GDP）对世界总量的贡献率为43万亿美元，占57%，贸易额对全球贸易总量的贡献率为20万亿美元，占49%。从一个部长级对话机制开始，目前，APEC已成为亚太地区最重要经济合作机制，APEC在贸易投资自由化、便利化经营环境以及经济技术合作等三个支柱取得突出成就。APEC被承认为贸易投资自由化进程的主导机制，促进全球合作趋势，为世界和地区经济增长，为维护世界乃至地区和平、稳定、合作与发展做出重要贡献。亚太自由贸易区（2006年）、增长战略（2010年）、环境产品降税的承诺（2012年）、互联互通总体计划（2014年）和提高服务领域竞争力路线图（2016年）等倡议和茂物目标（1994年）帮助APEC通过减税和消除贸易壁垒和海关手续来促进世界和地区贸易投资自由化趋势的形成。2000-2015年，APEC贸易总额增加1.5倍以上，从6.4万亿美元增至16.5万亿美元，其中区内贸易额占67%。目前，APEC正实施关于2025年前质量增长、人力资源的发展和革新创新的长期战略和计划。APEC贸易自由化的深度和广度还体现在自由贸易协定（FTA）和区域贸易协定（RTA）数量快速增长。在1996年-2015年阶段，生效的FTA和RTA从22个增至152个。特别是APEC各成员经济体也是建设《跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)、《区域全面经济伙伴协定》(RCEP)、东盟共同体和太平洋联盟等广阔的贸易自由区的领先者，面向形成亚太自由贸易区（FTAAP），同时为巩固世界贸易组织（WTO）多边贸易系统做出贡献。在APEC各成员经济体的发展不均衡的背景下，APEC已推出经济技术合作计划（ECOTECH），旨在为各成员经济体发展人力资源、提高能力提供援助，面向亚太地区平等、均衡和可持续发展经济，为展开茂物目标的行动计划创造最便利条件。从1993年至今， 1600个合作和提高能力项目得到展开，其中APEC为150个项目提供资助，总价值达2300万美元。在世界形势复杂多变和非传统安全及恐怖主义成为世界和平安全的最大威胁之一的背景下，APEC还关注到区域安全和政治问题，并发表了有关反恐和气候变化的声明。APEC也通过涉及航空安全、铁路、航行、食品安全、预防自然灾害和疫病等领域的一系列倡议。虽然经过近30年的形成与发展，APEC尚未成为真正的国际组织，而只是非正式的合作论坛，是该地区各经济体互相交换观点，配合行动和分享经济政策的平台。因APEC依照“资源型和无约束力”的原则，所以APEC框架内承诺的约束力与东盟和WTO的承诺相比不高，引起贸易投资自由化、技术合作等方面也面临不少困难。此外，各成员经济体关于APEC的发展方向的意见仍存在不同想法。在世界和地区复杂多变和经贸增长下降的背景下，为了打造更加深广的政治合作基础，将亚太地区发展成为世界上最活跃的自由贸易区，继续是增长的引擎，APEC各成员经济体应展示坚定的政治意志力，同时加强树立互信。（越通社—VNA）