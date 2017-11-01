文章还指出此次会议期间，越南将拥有4大目标 ：一、面对不断升级的贸易保护主义和民粹主义浪潮，越南应抓住与APEC成员经济体领导会面的机会，进一步促进合作进程走向深入和务实；二、继续努力消除贸易壁垒和加强投资自由化；三、为了维持经济增长，越南应充分利用此机会，进一步促进双边贸易，从而扩大出口规模以及引进外资力度；四、岘港市被视为越南最有名的海港城市，并将被誉为在未来连接东南亚与世界其他地区之地。除了经济合作之外，此次会议期间，美国总统特朗普赴岘港充分体现越南外交的灵活巧妙策略。

文章称，越南将充分利用此次会议敦促美国对贸易投资自由化提出更加明确的立场。对于该地区，美国推出《跨太平洋伙伴关系协定》是对美国贸易自由政策的重大打击，促使该国贸易保护主义抬头之势明显。作为2017年APEC会议东道国，越南被视为将促进《跨太平洋伙伴关系协定》11成员国的谈判，以在美国退出后寻求更有力的承诺并继续进行贸易谈判。

文章结尾强调，本次领导人会议周的成功举办将进一步提升越南在随后举行的东盟峰会中的带头作用。越南正为2020年担任东盟轮值主席国做准备，以确保通过缩小东盟新老成员之间的差距建设东盟共同体。（越通社—VNA）