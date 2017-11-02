越通社河内​——越南第十四届国会第十四次会议期间，11月1日，国会代表就工资制度改革与行政体制改革一起抓、促进经济社会发展措施等问题展开讨论。此外，卫生部长阮氏金进就近期登革热等疫情、医保费用支付问题作出解释说明。财政部长丁进勇就财政收支、分配和公债管理等问题作出解释澄清。丁进勇表示，政府将采取措施，确保财政赤字控制在国会允许的范围内，即178万亿越盾（约合80亿美元）以下，相当于国内生产总值（GDP）的3.5%。这是十年来首次财政赤字得以控制。预计2018年，财政赤字率为3.6%，2020年为3.4%。这样，到2018年底，公债将占GDP的63.9%，其在国会允许的范围内。关于国家财政收支情况，丁进勇表示，国内财政收入比例上升到83.3％，2020年有望提升为85％。在财政支出方面，投资支出可能增加，但经常性支出有所下降。政府已认真贯彻落实勤俭节约精神，要求各部委、地方政府减少财政支出。关于税务欠款问题，截至2017年9月30日，欠税总额已达73.9万亿越盾，其中可收回税款27.6万亿多越盾，占欠税总额的37%，相当于财政收入的3％。另一方面，关于全国疫病疫情，卫生部部长阮氏金进表示，2016年，登革热感染病例同比增长46%，其中河内疫区最为严重，目前该市登革热疫情已得到控制。今后，卫生部将吸取经验，切实做好源头防控，维护清洁环境，保护并提升民众健康水平。关于医保费用支付问题，阮氏金进表示，越南医保覆盖率处于较高水平，为82%，高于国会和政府的既定目标，医疗服务质量逐步改善，服务价格上涨，部分地方医保资金出现赤字。面对这一问题，卫生部将修改部分规定，防止过度医疗服务或医保资金诈骗现象，加大检查监督力度，最大限度控制医疗保险资金赤字。关于工资制度改革问题，广南省国会代表潘太平认为，1960年至今，越南实施三次重大工资改革，其中近三年来已多次上调最低工资标准，但公务员工资待遇未能反映劳动价值，未能发挥吸引人才的作用。潘太平强调，行政​审批制度改革必须与工资政策和提高公务员工作效率政策对接。按议程，11月2日上午，国会就2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况、2018年经济社会发展计划及国家财政预算案以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家预算安排计划等进行讨论。（越通社-VNA）