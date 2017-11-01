越通社河内​——11月1日，第十四届国会第四次会议集中讨论2017年经济社会发展和国家预算计划执行情况；2018年经济社会发展、国家预算计划和中央预算分配方案；2018-2020年3年国家财政计划。公共投资资金到位进度、社会保障工作等成为国会代表关注的内容。

关于公共投资资金方面，安江省国会代表梅氏映雪高度评价政府在2017年世界经济动荡，特别是洪水等在然灾害对国家经济造成巨大损失，让国家面临许多困难的背景下已做出正确指导和调控，以达到增长目标。越到年底，政府的调控工作越取得值得认可的成就，达到国会所提出的全部13个目标。然而，她认为国内经济仍存在许多待解决的问题，如公共债务和不良贷款以及基建资金到位缓慢，截至目前，资金到位率仅达50.3%，导致经济效果第。





河内市国会代表黄文强认为，公共投资资金到位工作对经济增长起着决定性因素，但经济增长不完全依靠公共投资资金到位率。因今年前9月，公共投资资金到位慢，但前9月经济增长仍处于高位。因此，不需要加快资金到位进度以达到增长目标，而需确保资金用到位出成效。

关于社会保障工作，永福省国会代表刘德龙表示，为了推动经济社会发展，特别是确保做好保障和改善民生工作，2018年，政府需集中推动经济增长的大项目和工程，须注重推动山区和少数民族地区，特别是最贫困地区的经济社会发展的资金分配。



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此外，刘德龙还希望政府继续关注医疗卫生领域，因想实现可持续发展需关照人民健康。近期已爆发一些疫情，因此政府应重新核查所开展的措施，从而提取经验教训，克服医疗卫生工作，特别是疾病预防工作中的不足之处，努力做好人民保健工作。

政府需注重指导落实好有关社会保障、保健和教育培训等工作。可持续发展不仅注重经济增长而还需注重社会保障和教育培训有关问题。这样，人民和选民才真正看出增长的效果，其就是增强选民对党和国家的信心的动力。（越通社—VNA）