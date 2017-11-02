越通社河内——值此2017年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议即将在越南岘港市举行之际，越通社驻加拿大记者就东道国越南为2017年APEC会议所作出的努力和提出的倡议以及对即将举行的领导人非正式会议的期待等问题对加拿大前驻越南大使大卫·迪瓦恩（David Devine)进行采访。大卫·迪瓦恩表示，作为2017年APEC会议的东道国是越南的荣幸，同时也是一份不小的责任。为担当好这个重任，越南为成功举办包括即将举行的领导人会议周在内的2017年APEC系列相关会议付出巨大努力。越南将接待来自亚太经合组织21个成员经济体的代表以及地区内一流企业领导，旨在为亚太地区最迫切的问题找到解决方案。通过2017年越南APEC会议“打造全新动力，开创共享未来”的主题以及越南为此次会议所作出的努力不仅体现出越南正为亚太经合组织的成功注入新动力而且还充分表明越南在亚太地区内的重要地位。然而，为2017年APEC会议取得真正的成功，所有成员经济体需并肩同行，创造全新动力并带来共同的利益。此外，大卫·迪瓦恩还表示， APEC会议的最大目的是加强各成员经济体之间的对接，进而创造各国的共同利益。这即是亚太经合组织所作的每个决定的指南针。自成立以来，亚太经合组织已取得诸多重要成就，如：将亚太地区贸易比重全球占有率从40%提升至60%，并力争至2050年达到70%。大卫·迪瓦恩还对包括贸易保护主义在内的各种挑战进行预测。他认为，贸易保护主义抬头是一个令人担忧的趋势，因此必须防止其发生。他希望，亚太经合组织将继续通过不同的方式进一步推动区域经济一体化，同时相信，凭借亚太经合组织所取得的良好成果和越南政府的不懈努力，即将在岘港市举行的2017年APEC领导人会议周将圆满成功，各经济体领导将就重要问题达成协议并就具有可行性的合作领域达成一致。此外，大卫·迪瓦恩也希望各经济体领导将重申对到2020年实现茂物目标的承诺”。（越通社——VNA）