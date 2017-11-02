越通社河内——越通社驻俄罗斯记者报道，11月1日，俄罗斯科学翰林院远东研究所越南和东盟研究中心在首都莫斯科举行题为“2017年亚太经合组织（APEC）会议：区域发展的机遇”的圆桌研讨会。在研讨会上，专家们集中就越南实施革新30年后取得的成就；越南对外经济的多样化、对外政策和融入地区乃至世界经济政策的多样性等问题进行讨论。莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚非国家研究所副教授诺瓦克瓦（Oksana Novakova）在研讨会上发言时强调，自1986年实施革新以来，越南很快以发展中国家的资格加入国际社会，越南已实施更加自由的经济发展政策，并愿与世界所有伙伴建立合作关系，同时成为东南亚地区具有潜力的政治领导。越南不仅加大经济合作力度，而且还为维护地区安全努力加强联合行动。和平与发展是越南当前对外政策的两大目标。诺瓦克瓦认为，2017年APEC会议是越南近几年来最重要的对外政治事件之一，有助于提高越南在国际舞台上的作用和地位，同时推介一个活跃发展、友好和安全的越南形象。莫斯科国立罗蒙诺索夫大学讲师阿克瑟诺娃（Anna Aksenova）认为，越南经济正活跃发展，2010-2016年国内生产总值年均增长率达6%，越南经济增长主要依靠外国企业的投资资金，而越南主要投资商都是APEC各成员经济体。关于俄越战略伙伴关系，俄罗斯科学翰林院远东研究所专家罗贝勒夫（Evgeny Lobelev）希望，俄总统普京赴越出席2017年APEC领导人非正式会议一事将为推动双边关系务实发展注入新动力。俄罗斯科学翰林院远东研究所越南和东盟研究中心主任马祖林（Vladimir Mazyrin）称，该研讨会的目的在于介绍越南和APEC，其中讨论APEC领导人非正式会议的议程，越南在2017年APEC东道国基础上的优先事项，注重寻找越南和俄罗斯具有共同利益并可能联合开展的领域。越南于2006年首次主办APEC会议，10多年后，越南再次赢得国际社会的信任，成为10多年内两次担任东道国的少数国家之一。加入APEC后，越南有更多机会巩固其在亚太地区的影响力和作用。（越通社-VNA）