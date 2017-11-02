越通社河内——11月1日下午，越南政府总理阮春福与政府监察总署举行工作会谈，向新任政府监察总署总监察长下达任务。阮春福对政府监察总署在72年的发展历程中所取得的成绩给予认可，同时强调，在越南加强党风廉政建设和反腐工作的背景下，监察总署就是受到人民群众的信任和重托的机构。阮春福要求监察总署集中剖析当前信访群众诉求过高现象的根源，并向党、国家尤其是地方政府建言献策，进而指导各部委、行业和地方采取更切合实际的措施，彻底解决群众的诉求。各级监察机构应提高群众来访接待工作及处理信访诉求工作中的积极性和主动性，确保群众合理合法的诉求得到合理合法的解决。监察工作人员须善于换位思考，设身处地为人民着想，才能从根本上解决问题。