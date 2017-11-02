越通社河内——11月1日下午，越南政府总理阮春福与政府监察总署举行工作会谈，向新任政府监察总署总监察长下达任务。
阮春福对政府监察总署在72年的发展历程中所取得的成绩给予认可，同时强调，在越南加强党风廉政建设和反腐工作的背景下，监察总署就是受到人民群众的信任和重托的机构。
阮春福要求监察总署集中剖析当前信访群众诉求过高现象的根源，并向党、国家尤其是地方政府建言献策，进而指导各部委、行业和地方采取更切合实际的措施，彻底解决群众的诉求。各级监察机构应提高群众来访接待工作及处理信访诉求工作中的积极性和主动性，确保群众合理合法的诉求得到合理合法的解决。监察工作人员须善于换位思考，设身处地为人民着想，才能从根本上解决问题。
关于纪检监察工作，阮春福强调须坚持严格依法、客观公正、公开透明、注重实效的原则，制定相关机制对纪检监察工作组的工作效率进行有效监督。纪检监察工作得出的结论必须为真，确保按时按质完成，绝不影响到生产经营活动。
提及反腐工作时，阮春福要求监察总署围绕监察工作积极建言献策，继续把精力集中在基本建设、土地、干部选拔任用工作等腐败现象易发多发的领域上。
【第十四届国会第四次会议：国会批准任命新交通运输部长和政府监察总署总监察长】
阮春福要求加强干部队伍管理，公开选拔领导干部，对干部的适岗能力进行评议。各单位、各部门、各干部都要认真落实打击一切消极腐败现象和违纪违法行为的责任和义务，创造团结、廉洁的工作环境。
新任政府监察总署总监察长黎明慨强调，监察部门意识到充分准确地把握当前国家情况的重要性，承诺以更大决心进一步发挥所取得的结果，克服不足之处。具体，监察部门将加强制度建设，强化纪律和规矩意识，从实履责强化责任担当，充分发挥纪检监察作用，依法解决群众诉求，提高国家管理效果，维护国家利益和人民的合法利益，为建设创新型、廉政型、行动型和服务型政府作出积极贡献。（越通社——VNA）