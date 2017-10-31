越通社河内——越南十四届国会四次会议10月30日讨论改革国家行政组织机构问题，国会代表提出多项建议，旨在使国家行政机构精简高效。改革国家行政组织机构讨论会是在越共中央总书记阮富仲签署颁布关于继续革新、重构精简高效的政治体系组织机构若干问题的18号决议5天后进行的。代表们在会上提出的建议集中于精简乡级机构，灵活组织省级机构、减少各部门的单位数量。现有400万人由国家财政支付薪资（武装力量除外）。今后4年，各个机关的任务是至少精简40万个编制。重构乡级和省级厅局机构按现行规定，乡级区划要求面积30平方公里，人口5000以上，但全国有700多个乡的人口总数和自然土地面积未达到该指标的一半，甚至多个乡坊的面积未达到1平方公里。目前，每个乡平均有20名公务员，其中未计算非编制公务员。合并数百个乡将为国家节省上万亿越盾财政支出。同塔省国会代表范文和说：“2021年路线图规定将合并人口和面积未达到标准的各个县、乡。这将有助于减少省以下直属行政单位。要对合并行政单位数量不足和人口规模小的省份进行研究。越南现有63个省市，太多了。政府要建议国会修改宪法中的一些条款，其中包括取消县、乡两级人民议会，并提高各县的省级人民议会代表数量，这有助于他们履行对选区县的监督职责。要在全国统一实行乡委书记兼任乡人委会主席职务。”关于省级人民委员会专门机关的组织问题，许多意见认为，要大力向地方放权，不能像以前那样全国各个省市一套模式，要拟定开放机制，赋予基层主动权。地方政府有权审议决定是合并还是解体，设立还是不设立厅局机构，以符合当地社会经济条件。同样的，中央也只会对副职领导数量作出原则性规定，地方政府有权做具体安排，只要不超出规定即可。减少领导人和管理者数量将有助于减轻工具、办公室、级别工资等财政负担。北（氵）件省国会代表方氏青说：“政府要尽早检查、指导，并根据政府规定的各个部门和省级专门机关内部单位设置标准和数量框架等指标颁布相关文本，要赋予地方政府根据当地特殊条件决定是否成立处级和分局级单位的权力。同时要求各部对编制做出框架规定，以方便地方政府落实。”减少各部内部单位的数量多位代表赞成精简内部机构，减少总局、局、司、科数量；不成立新组织，不成立司内设科。实际上，多年来，总局数量增加了一倍，共有42个。这意味着国家行政机构共有42位总局局长，约200位副局长，这还未计算总局内部单位。此外，要继续对一些部门特别是对职能类似、重叠机关的多部门和多领域管理方面的理论和实践基础进行研究，以采取适合的措施。平福省国会代表潘曰量说：“要优先实施突破性任务和措施，并把其与具体路线图挂钩。目前，要以精简、减少中间层级为方向修改一些部门的权限与组织机构。要具体拟定专门机关各个司局的成立指标和数量、人员编制和副职领导数量等规定，以重构内部机构，减少各部、部级机关和地方管理单位和领导干部数量；加强行政改革，减少办理手续造成的麻烦，提高公开透明度。”提高国家行政组织机构的活动效果是越南的一项重大主张。配套落实相关措施，保障总体性和对接性，将有助于提高国家的竞争力。（来源：越南之声）