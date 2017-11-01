越通社河内​——据《越共电子报》，越南军用电子电信公司(Viettel)10月31日下午透露，Natcom——Viettel驻海地公司正式签署了为海地公共工程、交通及通讯部展开N-Office 电子文件管理项目的合作协议，该项目价值六万美元。这是 Natcom 首次与海地政府签署的项目合作协议，有利于 Natcom 进一步切入该国其他电子政府项目。N-Office电子文件管理系统是Viettel集团电子办公系统版本（V-Office）并已获Natcom改进，即进行语言和功能最优化，使其更适合在海地政府的下属单位运行。N-Office 为海地公共工程、交通及通讯部所有单位发送和接收文件报告提供完整和充分的支持，让其快而准地在最短时间内运作，并节省打印纸张和墨水成本。（越通社 —VNA）